У киевлянки изъяли автомобиль за неуплату 13 штрафов – Минюст

Сумма штрафов составила 7 167 грн.

В министерстве рассказали, что постановления о взыскании штрафов переданы в Святошинский районный отдел Государственной исполнительной службы.

“В настоящее время автомобиль должницы изъят и будет находиться на штрафплощадке, пока владелица не оплатит задолженность. Или арестованное имущество должницы будет реализовано на электронном аукционе OpenMarket (ГП “СЕТАМ” Министерства юстиции Украины)”, – отметли в релизе.

https://www.facebook.com/minjust.official/posts/312600590906040

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