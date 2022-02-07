Белесков: Нас с Западом объединяет ошибочное представление, что все закончится Крымом и Донбассом. Что это локальные истории, дальше которых не пойдет

Если что-нибудь Московия решит провернуть (а будет очень странно, если не решит после такой агрессивной риторики и на фоне таких вот приготовлений), то это в том числе следствие не только просчетов Московии (переоценка собственного потенциала, видение пророссийской Украины, которого нет), но и наших, и западных просчетов и недоработок.

Что объединяет нас и Запад, так это ошибочное представление, что все закончится Крымом и Донбассом. Что это локальные истории, дальше которых не пойдет.

Наша основная вина в том, что за это время не было никаких попыток вести системное военное строительство пропорционально нашим ресурсам и технологиям с учетом способа ведения войны Московии. Если бы были системные попытки сначала представить такую нашу модель, а тогда ее реализовать – то было бы понимание, что единственный наш шанс – это народная война – подготовленный и вооруженный народ, который своей массой и синхронностью действий создает кучу дилемм и уравнивает технологическое/качественное преимущество Московии. Все наши потуги играть в технологическую глубокую операцию пусть и меньших масштабов, чем у московитов, были обречены с самого начала из-за финансовых и технологических ограничений.

Ошибка Запада – это отказ асимметрично усиливать Украину все эти годы под концепцию “подготовленный и вооруженный народ” – теми системами, которые легко интегрировать и которые при массовом применении дали бы эффект. А теперь же рассказывают на закрытых слушаниях – ну как же мы будем превентивно усиливать Украину, когда это может дать формальный повод Московии. Действительно, действовать нужно было все эти последние годы, когда ВС Московии совершали переход от способности вести локальные боевые действия только к способности вести региональную войну.

Ну, ничего. Кто-то, может, потом об этом все подробно напишет.

Источник: Mykola Bielieskov / Facebook

Опубликовано с личного разрешения автора

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