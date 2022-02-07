Bild – в Германии владельцы ларьков устроили поножовщину из-за цен на шаурму

В немецком городе Дортмунд сотрудники двух близлежащих ларьков с шаурмой устроили настоящий уличный бой, пишет Bild. Дело дошло до применения ножей для нарезки мяса и огнестрельного оружия. Трое участников потасовки госпитализированы, двое их них — с тяжёлыми ранениями. По информации немецкого издания, причиной конфликта послужили цены на шаурму в пите: в одном из заведений она гораздо ниже.

В Дортмунде «семьи» ведут кровавую войну за цены на шаурму, используя огнестрельное оружие и ножи для нарезки мяса. С репортажем Андреас Вегенер.

На видео очевидцев запечатлены беспорядки на Рейнштрассе в Дортмунде. В центре владельцы двух конкурирующих друг с другом ларьков с шаурмой. Поводом для конфликта послужили цены на шаурму. И это не шутка. В конце звучат выстрелы, кто-то машет ножом для нарезки мяса. Трое участников конфликта госпитализированы.

АНДРЕАС ВЕГЕНЕР, репортёр Bild: Этот ларёк с шаурмой в Дортмунде и конкурирующее с ним заведение на той же улице разделяют всего 64 шага. Но в том, что касается ценовой политики, их разделяет непроходимая пропасть. Уже во второй раз прямо на открытой улице произошла стычка между сотрудниками этих ларьков, и в этот раз, как показывают видео очевидцев, они устроили настоящий уличный бой. При этом чётко видно, что мужчины бросаются друг в друга не только тарелками, но и длинными ножами для нарезки мяса, а также используют огнестрельное оружие. По информации Bild, двое мужчин получили тяжёлые ранения: одного подстрелили в ногу, у другого обнаружена резаная рана на запястье. Оба потеряли очень много крови и были госпитализированы.

Полиция выехала на место, перекрыла улицу, задержала нескольких участников конфликта.

КРИСТИН ПУРШКЕ, полиция Дортмунда: В данный момент уголовная полиция Дортмунда ведёт расследование по факту нанесения опасных для жизни увечий. Расследование ведётся в отношение четырёх подозреваемых в возрасте от 21 до 50 лет. Один 40-летний мужчина был объявлен в розыск, но его пока ещё не поймали.

АНДРЕАС ВЕГЕНЕР, репортёр Bild: На данный момент подозреваемых допросили. Им объяснили, что так дальше ни в коем случае продолжаться не может. Одного даже почти посадили в тюрьму. Он смог избежать этого только в последний момент благодаря адвокату. Его пощадили, но теперь эти люди должны понять, что так продолжаться не может, а заведения, как мы видим, всё ещё закрыты.

Bild узнал, что причиной конфликта послужила цена на шаурму в пите. В одном ларьке она стоит больше 4 евро, в другом — 3,5 евро — независимо от того, с каким мясом: курицей или телятиной. За овечий сыр придётся доплатить.

АНДРЕАС ВЕГЕНЕР, репортёр Bild: Впрочем, по информации Bild, следователи сомневаются, что это единственная причина, ведь есть ещё и другие вещи, которые могли послужить основанием для конфликта.

По информации Bild, нельзя исключать, что произошедшее как-то связано с кланами или рокерами. Так что в отношениях двух «семей» владельцев ларьков пока что ещё ничего не урегулировано. Следующей стычки точно долго ждать не придётся.

Дата выхода в эфир 06 февраля 2022 года.