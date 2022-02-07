Мальтийский крест, жемчуга и бриллианты: история создания легендарной бижутерии Chanel

Шанель изменила отношение общества к бижутерии, доказав, что главное в украшении не внешний лоск и показное богатство, а внутренняя сила, которая проявляется в дизайне, фантазии и новаторском подходе. Хотя у нее была собственная впечатляющая коллекция изысканных ювелирных изделий, она предпочитала сочетать их с бижутерией. Коко славилась тем, что могла украсить себя длинными ожерельями из искусственного жемчуга, которые красиво контрастировали с минималистичным дизайном ее наряда.

Люди с хорошим вкусом носят бижутерию. Всем остальным приходится носить золото, — говорила знаменитая Мадемуазель.

Габриэль Шанель, 1958 год

В 1922 году Коко взялась за создание своей первой бижутерии. В это время ей помогал ее приятель граф Этьен де Бомон — неистощимый выдумщик, ценитель искусства и легенда парижской светской жизни. Этот человек вращался в аристократических и богемных кругах, так что отлично знал, чем можно впечатлить взыскательную публику. Де Бомон делал для Шанель эскизы будущих украшений и приложил руку к созданию длинных колье из разноцветного стекла Gripoix. И успех бижутерии Chanel напрямую связан с Домом Gripox. Появление собственной линии украшений было логичным продолжением главной концепции Коко Шанель – “роскошь должна быть удобной”. Дом Gripoix выпускал и свою собственную линию украшений. Прекрасные колье в виде цветов и насекомых были очень популярны у модниц начала прошлого века. Их носила в жизни и на сцене Сара Бернар, ими был очарован модный кутюрье Чарльз Фредерик Ворт. Мадам Грипуа так же сотрудничала и с Полем Пуаре, создавая для кутюрье бижутерию в восточном стиле.

Еще одним важным помощником Коко стал Франсуа Гюго — ювелир с очень необычной фантазией, друживший с художником-сюрреалистом Максом Эрнстом. Оригинальное мышление Гюго притягивало к нему других столь же изобретательных людей: в частности, он сотрудничал с Жаном Кокто и Пабло Пикассо. Гюго дружил с художниками и мыслил, как художник, возможно, поэтому он привлек внимание Шанель. Для нее он создавал эскизы брошей, пуговиц и клипс. В какой-то момент для создания собственной линии бижутерии Шанель обратилась к герцогу Фулько ди Вердура. В 1927 году Фулько работал у нее дизайнером по текстилю, но Коко быстро заметила его талант и попросила обновить художественное оформление ее собственных изысканных украшений. Вскоре после этого герцог стал главным дизайнером ювелирных изделий Chanel, этот пост он занимал восемь лет.

Одна из первых коллекций украшений Chanel, 30-е годы

Вместе Шанель и Фулько переосмыслили крест Мальтийского рыцарского ордена, они вдохнули в старый символ новую жизнь. В интерпретации Фулько Мальтийский крест был заполнен разноцветными полудрагоценными камнями и помещен на парные браслеты-манжеты с белой эмалью. Шанель обожала эти браслеты, она добавила их в свой личный гардероб и очень часто носила. Манжеты Chanel с Мальтийским крестом поступили в продажу примерно в 1930 году, и с тех пор они остаются основой коллекции украшений Chanel. Выбор Мальтийского креста в качестве основы украшений символичен. Восемь концов этого креста отсылают к восьми рыцарским добродетелям, среди которых есть в том числе и искренность. Именно она чувствуется в работах Шанель — эти украшения не лгут!

Ольга Лефферс Выставка украшений Chanel в Париже Брошь “Мальтийский крест” Chanel из коллекции VintageDream

В 1932 году Шанель получила заказ от сообщества торговцев бриллиантами на создание своей первой и единственной коллекцией высокого ювелирного искусства, получившей название Bijoux de Diamants. Как следует из названия, центром этой коллекции стали бриллианты. Переход от бижутерии к изделиям с драгоценными камнями — смелый шаг, но как мы знаем из истории, слова “смелость” и “Шанель” — почти синонимы. В этих камнях были необходимые для Коко изящество и блеск. Она видела большое в малом — ей нравилось, что скромные размеры лишь подчеркивают их масштабную красоту.

Дизайнеры классических ювелирных украшений в основном критиковали работы Коко, они воспринимали ее исключительно как создателя костюмной бижутерии и модельера, но не ювелира. Однако публику не обманешь — она приняла ювелирные эксперименты Шанель очень тепло. Правда, ювелирное направление Chanel окрепнет лишь в 1993 году, когда в модном доме будет творить и работать еще одна легенда — Карл Лагерфельд. При нем Модный Дом Chanel открыл ювелирно-часовой бутик в Париже. В честь этого события были представлены оригинальные модели Bijoux de Diamants и новые коллекции.

Линда Евангелиста на показе Chanel, 1993 год.

В 1954 году магазин был вновь открыт на улице Камбон, возобновив продажу своих коллекций прет-а-порте и украшений. В это время Коко обратилась к французскому ювелиру Роберу Гуссенсу с просьбой разработать новую коллекцию. Отец Гуссенса был литейщиком по металлу, и в юности Робер учился в качестве подмастерья по изготовлению ювелирных изделий. До сотрудничества с Chanel Гуссенс был уже хорошо известен в области ювелирных украшений от кутюр. Он создавал дизайн для Rochas, Balenciaga и даже для соперницы Chanel — Эльзы Скиапарелли.

Гуссенс разделял любовь Шанель к смешиванию искусственных и полудрагоценных камней в своих изделиях. Он наиболее известен тем, что создал золотую брошь с тремя жемчужинами и бриллиантом, которую Шанель носила сама и включила ее в свои коллекции. Гуссенс продолжил сотрудничать с брендом Chanel даже после того, как Коко Шанель скончалась в 1971 году.

Chanel Metiers D’Art 2021-2022

В наши дни за развитие ювелирных традиций Chanel отвечает креативный директор ювелирной студии Патрис Легеро. Он создает много интересного — от посвященной России коллекции Le Paris Russe De Chanel до новой версии той самой легендарной коллекции 1932 года. Переосмысление старых идей будет представлено в Париже в июле этого года, его приурочат к 90-летию оригинального собрания. Патрис создает коллекцию высокого ювелирного искусства, он как истинный художник не боится экспериментов, сталкивая в своих ювелирных работах бриллианты и горный хрусталь, получая тем самым особый двойной блеск.

Известно, что настоящая классическая живопись существует как бы вне времени: она была актуальна и в те же 1930-е, она сохранила свою ценность и в наши дни. В ювелирной деятельности Легеро стремится к такому вневременному искусству. Он хочет, чтобы украшения Chanel не устаревали, тем самым логично продолжая дело самой Коко, чьи прижизненные работы по-прежнему будоражат умы ценителей и последователей. Кроме того, Патрис разделяет страсть Шанель к универсальности и многофункциональности изделий. В новой версии коллекции 1932 года точно будут украшения-трансформеры. Одно из них уже известно — это колье Allure Céleste, в котором бриллианты сочетаются с прекрасным синим сапфиром.

Chanel Metiers D’Art 2021-2022

Сегодня модный дом Chanel чтит фундаментальные убеждения Коко в том, что украшения должны сочетать в себе изысканность ювелирного изделия и смелость бижутерии. Сама Шанель была пионером в модной бижутерии, а ее культовые модели украшений в наши дни так же популярны, как и во время их дебюта.