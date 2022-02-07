 

Жена Эрдогана рассказала о состоянии его здоровья

07.02.2022, 20:26, Новости дня
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Президент Турции Тайип Эрдоган, заразившийся «омикроном», чувствует себя хорошо и продолжает работать, сообщила в Twitter супруга турецкого лидера Эмине Эрдоган.

«После того как наши тесты на COVID-19 оказались положительными, мы с Тайипом продолжаем отдыхать дома и работать удаленно. Слава Богу, у нас все хорошо», – говорится в опубликованном сообщении.

Напомним, 5 февраля стало известно, что президент Турции вместе с супругой после посещения Киева заразился коронавирусом. У них выявили штамм коронавируса «омикрон». Накануне президент Украины Владимир Зеленский пожелал выздоровления своему турецкому коллеге Тайипу Реджепу Эрдогану. 



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