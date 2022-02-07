 

Комитет по благоустройству Петербурга открыл для себя регламент содержания дорог

07.02.2022, 20:20, Новости дня
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В Комитете по благоустройству города только в конце зимнего сезона удосужились приводить в порядок автомобильные дороги, согласно техническому регламенту.

Представители Комитета по благоустройству Санкт-Петербурга после небольшого потепления забили тревогу, вспомнив, что пора расчищать дороги города, выполняя Технический регламент производства работ по содержанию автомобильных дорог в снежный сезон.

В пресс-службе Смольного рассказали, чтобы коммунальные предприятия пытаются избежать застоя талой воды: оперативно прочищают патрубки, убирают снег с проезжей части и тротуаров, обрабатывают асфальт противогололедными материалами. К работе на дороге подключили 1046 единиц техники и 1206 работников.

Такая спешка обусловлено тем, что Комблаг слишком долго бездействовал, нарушая регламентирующие документы, а теперь пытаются исправить критические условия на дорогах Петербурга.

За неделю в городе выпало 15 сантиметров снега, которые предприятие «Водоканал Санкт-Петербурга» не успевает расплавить. В помощь коммунальщикам присоединились МЧС и районные администрации, предоставив площадки для временного складирования снега.

Боле того, петербуржцам предоставили возможность позвонить на круглосуточную дежурную службу и оставить жалобы о содержании автомобильных дорог по телефону 314-60-13 и на «горячих линиях».

Учитывая то, что в Петербурге намечаются температурное «качели», город ожидает очередной коммунальный коллапс из-за халатности Смольного, так как профильные чиновники вспомнили про регламенты в самый последний момент.



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