На рынке смартфонов началась стагнация

Стагнация, или состояние, в котором фактически прекращается развитие, началась на мировом рынке смартфонов. Об этом заявляют эксперты, уточняя, что представляемые главными производителями гаджеты данного типа «почему-то» очень похожи на предыдущие модели.

Крупнейшие компании начали выпускать новинки, а они практически ничем не отличаются от тех образцов, которые давно выставлены на полках магазинов. Характерным примером может послужить Galaxy S22 от Samsung.

Кстати, флагманские модели, выпускаемые под данным брендом с 2020 года, практически ничем не отличаются друг от друга. И такие же тенденции заметны у других производителей. В лучшем случае, речь идет о механическом увеличении каких-то технических параметров.