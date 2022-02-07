 

На рынке смартфонов началась стагнация

07.02.2022, 20:20, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Стагнация, или состояние, в котором фактически прекращается развитие, началась на мировом рынке смартфонов. Об этом заявляют эксперты, уточняя, что представляемые главными производителями гаджеты данного типа «почему-то» очень похожи на предыдущие модели.

Крупнейшие компании начали выпускать новинки, а они практически ничем не отличаются от тех образцов, которые давно выставлены на полках магазинов. Характерным примером может послужить Galaxy S22 от Samsung.

Кстати, флагманские модели, выпускаемые под данным брендом с 2020 года, практически ничем не отличаются друг от друга. И такие же тенденции заметны у других производителей. В лучшем случае, речь идет о механическом увеличении каких-то технических параметров.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

04.09 / Bступительные экзамены в вузы начались… на стадионах Узбекистана

15.07 / Первая вакцина от COVID-19, испытанная в США, обнадежила ученых

30.10 / “Переборщила”, “Ужас”. Тринчер в образе монахини появилась в клипе блогера Машуковского

17.01 / Подрыв «единого фронта» ЕС – Германия вела сепаратные переговоры с Великобританией

08.04 / США и Финляндия обсудили ситуацию на границе РФ и Украины

04.11 / Internet Explorer перестанет открывать «ВКонтакте»

01.01 / В Киеве полицейские нашли у иностранца кокаин. На черном рынке такая партия стоит около 2,5 млн гривен

31.10 / “Констатация аннексии – не ошибка. Напротив, Россия должна за это преступление отвечать”. Реакция соцсетей на глоссарий от СНБО

14.03 / Данные по «Спутнику V» «звучат совсем неплохо», но процесс одобрения в ЕС может затянуться

02.10 / Полемика вокруг школьных нарядов — симптом глубокого раскола французского общества

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика