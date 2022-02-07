Радостная новость! – Личное мнение
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17-летний брат Миланы Тюльпановой обрадовал прогрессивную общественность новостью:
«Да, на данный момент моя возлюбленная – бывшая девушка одного из самых известных рэперов. Рэп я не очень люблю, а вот бывших девушек рэперов очень сильно. Я очень надеюсь на дальнейшее развитие наших отношений. Потому что Алёна по-настоящему роскошна и красива».
Фото: Соцсети
Речь, как вы уже поняли, о Тиматевой-Шишковой. Ну, о той Золушке, которая прислуживает валиде Симоне.
Почему лично я рада этой новости?
Во-первых, Алёне, как сиротке-приживалке, добрая валиде наконец разрешила личную жизнь.
Пусть займётся ей быстренько напоследок. Сходит в музей пару раз. Ну, и вообще — для здоровья полезно, а то выглядит уже слишком пожившей тёткой.
Во-вторых, эти отношения хороши и для мальчика. 17 лет, сестра Милана, а он — при таких вводных! — оказался умён и мудр не по годам.
Послушайте, что говорит парень: люблю бывших девушек рэпперов.
То есть, Тимурка с Яковлевной мучились — воспитывали Шишкову. Чтобы была покорна, не просила много, довольствовалась малым, ходила по дому с жизнеутверждающим лицом — и что, пропадать такому добру?
Молодец мальчик — сразу на готовенькое!
Да, пусть лицо невесты уже порядком пожившее. Но в 17 лет парней и не такое способно возбудить. Зато послушна, тиха, смиренна. Не устраивает скандалы, будет ценить и уважать жениха, который вытащит её из дома.
В общем, с какой стороны ни посмотри — хорошо.
Рады за Алёнку? Чем всё закончится, как считаете?
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Источник: Лена Миро
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