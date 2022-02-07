Правоохранители сообщили о подозрении участникам схемы хищения газа на 250 млн грн

“В феврале 2020 года сотрудники СБУ заблокировали попытку незаконного отбора из государственных хранилищ свыше 40 млн м³ природного газа. Благодаря оперативному реагированию удалось предотвратить ущерб на более чем 250 млн грн”, – отметили в релизе.

В схеме были задействованы два представителя коммерческой структуры, они пытались присвоить газ в промышленных объемах. Для этого фигуранты, по данным следствия, подделали документы и передали их в АО “Укртрансгаз”.

Для фигурантов планируют избрать меру пресечения. Правоохранители также устанавливают других участников незаконной схемы.

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