 

Теннисистка из Китая Пэн Шуай назвала “огромным непониманием” свое заявление об изнасиловании

07.02.2022, 20:02, Новости дня
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Пэн Шуай исчезла 2 ноября 2021 года после заявления о сексуальном домогательстве со стороны бывшего вице-премьера Китая Чжана Гаоли. Соответствующий пост она написала в соцсети Weibo. Вскоре после публикации этот пост был удален. После этого Пэн Шуай перестала выходить на связь.

21 ноября главред китайской государственной газеты Global Times Ху Сицзинь опубликовал в Twitter видеозапись церемонии открытия теннисного финального матча среди подростков, в которой приняла участие Пэн Шуай. В тот же день со спортсменкой пообщался президент Международного олимпийского комитета Томас Бах.

Отмечается, что Шуай согласилась на беседу с журналистами французской газеты за несколько условий: заранее согласованного текста вопросов, присутствия представителя Олимпийского комитета Китая, формата интервью в виде “вопрос-ответ” без комментариев.

При этом теннисистка заявила, что будет отвечать на вопросы только на китайском языке, а их будет переводить переводчик. Хотя сама Шуай говорит по-английски.

В ходе интервью Пэн Шуай сообщила, что “никогда не говорила, что кто-то пытался ее изнасиловать”. По словам теннисистки, ее пост “вызвал огромное непонимание со стороны всего мира”, она его удалила “потому что так захотела”. Пэн Шуай выразила желание, чтобы содержание ее поста “больше не искажали”.

Китайская теннисистка рассказала, что никуда не исчезала и “всегда была на связи с близкими друзьями”, она не понимает, откуда взялась эта информация.

Пэн Шуай подчеркнула, что ее “романтические чувства, личная жизнь не должны никак влиять на то, что происходит в политике и в спорте”.

Контекст:

Пэн Шуай родилась в 1986 году в Сянтане (Китай). Спортсменка – бывшая первая ракетка мира в парном рейтинге (2014), победительница двух турниров “Большого шлема” в женском парном разряде – Wimbledon (2013) и Roland Garros (2014).

17 ноября государственный китайский телеканал CGTN опубликовал якобы заявление спортсменки, в котором сказано, что информация о сексуальном насилии “не соответствует действительности”.

Из-за давления на Пэн Шуай Женская теннисная ассоциация (WTA) приостановила проведение турниров в Китае.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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