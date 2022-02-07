В Минздраве Украины назвали три сценария ревакцинации от COVID-19

“Во-первых, в США продолжают разрабатывать универсальную вакцину, которая будет охватывать все возможные штаммы. Они проанализировали те варианты коронавируса, которые были, и нашли фрагменты, которые являются неизменными и могут вызвать иммунный ответ, если станут элементом вакцины. Поэтому весь мир может перейти к использованию такой вакцины с довольно продолжительным периодом эффективности. Потенциально это может быть вакцинация раз в два года с широким спектром иммунного ответа”, – рассказал Кузин.

Второй сценарий, по его словам, заключается в использовании специфических бустеров.

“Иными словами, когда мы понимаем, что Украине угрожает конкретный штамм, например, тот же “Омикрон”, то используем омикроноспецифический бустер. Это ситуативное решение, оно тоже неплохое. Но проблема в том, что разработка специфического бустера требует значительного промежутка времени, и страны могут не успевать своевременно получать такие препараты”, – объяснил Кузин.

При третьем сценарии вакцина от COVID-19 будет компонентом противогриппозной прививки, отметил замминистра.

“Сейчас у нас есть трехкомпонентные и четырехкомпонентные вакцины против гриппа. Как вариант, туда будет добавляться еще и коронавирусный компонент. Но сейчас трудно спрогнозировать, какая конкретная тактика будет выбрана, все зависит от результатов научных исследований”, – рассказал он.

Кузин не исключил, что рано или поздно вакцина от коронавируса станет “коммерческим продуктом”.

“У нас есть подтвержденное финансирование на 2022–2023 годы, то есть в ближайшее время государство будет точно обеспечивать граждан вакциной. Подписаны контракты с Pfizer на поставку вакцины в этом и следующем годах. Этих препаратов должно хватить для проведения как базового курса, так и получения бустерной дозы. И у нас не закрывается опция по использованию механизма COVAX. Думаю, что рано или поздно речь действительно пойдет о коммерческом продукте, однако спрогнозировать временные рамки этого крайне сложно”, – сказал он отвечая на вопрос, возможен ли вариант, что прививка от коронавируса будет продаваться в аптеках, как прививка от гриппа.

Контекст:

В Украине зарегистрированы вакцины против коронавируса от Oxford/AstraZeneca (Covishield, AstraZeneca-SKBio и AstraZeneca), Pfizer/BioNTech (Comirnaty), Sinovac Biotech (CoronaVac) и Johnson & Johnson (Janssen). Также украинцев прививают вакциной Moderna (Spikevax), которая пока не зарегистрирована в стране.

Кампания по вакцинации в Украине стартовала 24 февраля 2021 года. К 7 февраля как минимум одну дозу вакцины получили 15,46 млн украинцев, две – почти 14,8 млн.

Сейчас привиться могут все желающие в возрасте от 12 лет. Также в Украине разрешили введение третьей (дополнительной) дозы вакцины от коронавируса людям с тяжелыми заболеваниями, граждане начали ее получать 16 декабря.

22 декабря Минздрав разрешил третью ревакцинальную (бустерную) дозу вакцины медикам и работникам домов интернатного типа. 6 января Минздрав Украины разрешил бустерную дозу вакцины от коронавируса всем желающим в возрасте от 18 лет.



Алина ГРЕЧАНАЯ

журналистка

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