 

Леонид Агутин похвастался творческим талантом дочери Елизаветы

07.02.2022, 19:58, Разное
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Популярный певец Леонид Агутин разместил в разделе Stories личного микроблога в Instagram серию видеороликов, познакомивших подписчиков с талантами его дочери Елизаветы. Выяснилось, что наследница исполнителя и его супруги Анжелики Варум довольно хорошо поет и играет на гитаре.
Фактически четыре мини-ролика, опубликованных в Stories Леонида Агутина, представляют собой одну песню, которую исполнила под аккомпанемент электрогитары молодая дочь певца, которая, к слову, через пару дней будет отмечать свое 23-летие. Красотка предстала в кадрах видео на фоне небольшой музыкальной студии, облаченной в черную облегающую майку на бретелях и темные брюки, а “компанию” ей составил уже упомянутый струнный инструмент. Елизавета проникновенно исполнила песню на английском языке, выдержанную в стиле “ритм-энд-блюз”, при этом тембр её голоса как нельзя гармонично подошел под звучание музыкальной композиции. Запись хозяин аккаунта сопроводил хэштегом LIZ VARUM.

Изображение взято с: [email protected]
Стоит добавить, что еще с четырехлетнего возраста Елизавета-Мария Варум-Агутина проживает за рубежом, в США. Наследница звездной пары сама создала рок-группу “Without Gravity”, в составе которой дает концерты в местных учебных заведениях, а также является автором музыки песен коллектива.

Источник: www.instagram.com



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