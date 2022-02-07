Мнение: Почему Россия отстаёт от Испании, бум автокредитов и маршрутки ГАЗ во Вьетнаме

1. Как вы думаете, коллеги, почему маленькая Испания производит больше машин, чем Россия. Я не проверял статистику (читатели прислали), но, кажется, и вправду больше. Это странно, если учесть, что мы и крупнее, и обладаем лучшим доступом к ресурсам:

https://auto.vercity.ru/statistics/production/europe/2021/spain/

2. Автомобили в России здорово подорожали. Однако россияне не унывают — вместо того, чтобы пересесть на машины попроще, они покупают ровно то, что собирались, увеличивая сумму кредитов:

https://www.vedomosti.ru/auto/news/2022/02/04/907887-rossiyanam-vpervie-vidali-bolee-trln-rublei-avtokreditov

Объем выданных россиянам кредитов на покупку автомобилей в 2021 г. впервые превысил 1 трлн руб., подсчитали в Национальном бюро кредитных историй (НБКИ) на основе данных от 4000 кредиторов. Общая сумма автокредитов на новые и подержанные автомобили в прошлом году достигла 1,11 трлн руб. Это на 45,6% больше по сравнению с 2020 г., тогда этот показатель составил 768,8 млрд. руб.

3. Теперь российские маршрутки будут возить посткоммунистических вьетнамцев:

https://news.drom.ru/87021.html

У «Группы ГАЗ» крупный экспортный успех — сразу сто каркасных автобусов ГАЗель Next Citiline [это не опечатка] купил частный перевозчик во Вьетнаме. Их будут использовать на междугородних маршрутах на юге страны, для перевозок населения и туристов, сообщила 3 февраля пресс-служба холдинга.

В пользу ГАЗелей выбор сделала фирма Futa Bus Lines. Машины перевозят пассажиров на трех междугородних маршрутах, соединяющих город Далат с населенными пунктами Баолок, Дон Дуонг и Суан Чыонг.

Среди преимуществ ГАЗели Next Citiline назвали небольшой радиус разворота (6,6 м), что позволяет ей легко маневрировать на тесных городских улицах и узком горном серпантине. А большая площадь бокового остекления дает возможность туристам наблюдать за местными красотами.

«Автобус ГАЗель Next Citiline оптимально подходит для маршрутов Вьетнама. Модель получила высокую оценку у местных потребителей еще в 2020 году, когда были закуплены первые 50 экземпляров для работы в столице страны, городе Ханой. А сейчас такие машины вышли на маршруты в южных регионах», — прокомментировала генеральный директор «Группы ГАЗ» во Вьетнаме Наталия Варюхина.

Напомним, в 2020 году «Группа ГАЗ» создала во Вьетнаме дочернюю дистрибьюторскую компанию. На текущий момент в стране действуют 11 дилерских центров (в 2020-м их было 9). В городе Дананг организован центральный склад запасных частей.

Впрочем, главное для нас — внутренний рынок. В отличие от маленьких стран, которые полностью зависят от импорта и экспорта, для нас импорт-экспорт — просто приятное дополнение к внутренней экономике.