Politico – Макрон намекнул на то, что Западу нужно пойти на «уступки» Путину

Французский президент Эммануэль Макрон перед своей встречей с российским лидером Владимиром Путиным выразил оптимистичный настрой — но при этом отметил, что западным странам, скорее всего, придётся пойти на определённые «уступки» ради урегулирования кризиса вокруг Украины, пишет Politico. По данным журнала, Макрон предположил, что реальная цель Москвы не захват Киева, а достижение нового баланса в отношениях с НАТО и ЕС.



AP

Президент Франции Эммануэль Макрон перед намеченной на понедельник встречей со своим российским коллегой Владимиром Путиным выразил уверенность в том, что ему удастся добиться разрядки ситуации вокруг Украины — но при этом намекнул, что западным странам, возможно, придётся пойти на определённые уступки Кремлю, пишет Politico.

По информации издания, в интервью французской прессе перед отъездом в Москву Макрон не только «умалил значение опасений по поводу того, что реальная стратегическая цель Путина — это оккупация Украины», но и «протянул РФ оливковую ветвь, заявив, что понимает желание Москвы защищать свои интересы в плане безопасности».

«Благодаря интенсивному диалогу, который мы поддерживали с Россией, и нынешнему визиту в Москву, нам, скорее всего, удастся предотвратить (военную операцию. — ИноТВ). А затем мы обсудим условия разрядки, — приводит Politico слова Макрона. — Я всегда вёл основательный диалог с президентом Путиным, а находить исторические решения — наша ответственность».

Несмотря на то что Кремль сконцентрировал у границ Украины на территории РФ и Белоруссии значительные силы общей численностью около 130 тыс. человек, французский президент в своём интервью выразил мнение, что окончательная цель Владимира Путина отнюдь не покорение Украины, подчёркивается в материале Politico. «На данный момент геополитическая цель РФ — это точно не Украина, а прояснение правил сосуществования с НАТО и ЕС», — заявил Макрон.

При этом французский лидер отметил, что у РФ есть полное право добиваться от НАТО гарантий безопасности, хотя Запду и придётся ради заключения договорённостей с Москвой от чего-то отказаться. «Нам нужно быть реалистами — односторонних шагов мы не получим, но важно избегать ухудшения ситуации, а затем создавать механизмы и взаимные жесты доверия, — цитирует его Politico. — Мы должны защищать наших европейских братьев, предложив новый баланс, способный сохранить их суверенитет и мир, и сделать это нужно, одновременно уважая Россию и понимая нынешние травмы этой великой страны и её великого народа».

Как отмечает корреспондент Politico, оптимистичный прогноз французского лидера, скорее всего, встревожит тех, кто выступает за более жёсткую политику в отношении Москвы, в особенности в странах Центральной и Восточной Европы, которые опасаются российской агрессии.

По информации Politico, Макрон, который поддерживает диалог с Путиным с момента избрания в 2017-м, сразу после визита в Москву отправится в Киев, где проведёт встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским.