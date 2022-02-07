 

Лукашенко назвал условие для признания Крыма и Южной Осетии

07.02.2022, 19:50, Разное
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко в интервью российскому журналисту Владимиру Соловьеву рассказал, когда республика официально признает Крым территорией России, а также независимость Абхазии и Южной Осетии. Ответ политика явно не устроил телеведущего.

По слова белорусского лидера, он признает статус Крыма и вышеупомянутых территорий тогда, когда президент России скажет, что это действительно нужно. Также Лукашенко задался вопросом: “В этом (в признании – Прим. ред.) есть жизненная необходимость?”. На это Соловьев ответил: “Всегда есть необходимость”.

“Царьград” напоминает, что Крым стал территорией России в 2014 году после проведенного на полуострове референдума. 96,57% жителей проголосовали за присоединение этой территории к РФ (явка составила 84,17%). Украина считает Крым своим, но временно оккупированным.

Ранее политолог Геворг Мирзаян заявил, что вступление Украины в НАТО будет означать начало войны за Крым. Однако такой сценарий, по словам эксперта. маловероятен, поскольку Запад не мечтает о таком союзнике, как Киев. Мол, США и Европа не хотят присоединять Незалежную к альянсу из-за ее внутренних проблем.



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