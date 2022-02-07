Мнение: Про гомеопатию

Вообще про гомеопатию у Петровича очень интересно, всем рекомендую его “Формулу бессмертия”. Человек – металлург по образованию – книгу написал, в которой содержится масса интереснейших данных. Это классический, очень высокого класса нон-фикшн: вся книга построена на встречах и разговорах автора с разными российскими “левшами”. Вот отрывок для затравки:

“…Тут я вынужден признаться читателю, что занимается Карданов чистой воды гомеопатией: все эти свои концентраты перед тем, как дать их больным, он сильно разводит. Если кто забыл на секунду, что такое гомеопатия, напомню. Это ужасная лженаука! Берется некое лекарство и растворяется в колоссальных объемах дистиллированной воды. Растворяется настолько, что в растворе не остается практически ни одной молекулы активного вещества. И вот этой водой пичкают больного в надежде на исцеление.

Я в гомеопатию не верю. По той простой причине, что достоверных данных о том, что она работает, не существует. Ну не удовлетворяет гомеопатия требованиям доказательной медицины! И об этом я позже еще скажу пару теплых слов… Более того, у академической науки нет никаких идей о том, почему она могла бы работать. Нет теории, хоть ты тресни! То есть в прямом и буквальном смысле гомеопатия — это чистой воды разводка. И в самом деле — если вы развели вещество настолько, что в ведре его осталась одна молекула или даже той молекулы нету, что будет реагировать-то? Нечему реагировать!

И Карданов об этом знает. Вернее, знал. Он ведь тоже полагал гомеопатию лженаукой. И занялся ею исключительно от нужды.

— С чего вы вообще взяли, что лекарство нужно разводить? — злюсь я. — Ну сделали вы свой чудодейственный раствор, состав которого увидели во сне. И лечите им! Разводить-то зачем?

— Честно? У меня просто было слишком мало концентрата. И я подумал: если можно достичь усиления эффекта при определенных разведениях, как говорят иные буржуазные мракобесы, нужно в целях экономии разводить. Воды-то дистиллированной полно, а концентрата мало. И сработало…

К этой ереси Карданов пришел не сразу.

— Совсем не сразу! Постепенно как-то накапливалось. Помню, когда я еще был студентом, подружка моей мамы говорила мне: когда закончишь мединститут, иди ко мне, в гомеопатию. Но я был советский студент и знал, что гомеопатия — это продажная девка империализма, отвлекающая пролетариат от классовой борьбы. Мракобесие! И чем они там только занимаются!..

А потом был еще один эпизод. Сидим мы в 1985 году на кафедре, вдруг шеф приходит и говорит: «Ребята! Это не обязательная вещь, не овощебаза какая-нибудь, но сегодня к нам придет один интересный человек из первого меда и кое-что расскажет. Но будет это в 10 часов вечера. У него интереснейшая работа, я вам советую остаться до ночи и послушать». — «А почему так поздно?» — «А потому что там такая тема, что в рабочее время нельзя — и ему, и мне дадут по шее. Но ему ужасно хочется этим поделиться, а напечатать это невозможно».

И вот пришел к нам этот человек — заведующий кафедрой фармакологии Первого меда товарищ Кедров. И рассказал невероятное. Он брал ацетилхолин в канюлю — это пипетка такая — и капал его на лягушачье сердце. Сердце под действием препарата начинает сокращаться, потому что ацетилхолин вызывает местную деполяризацию мембраны мышечного волокна, это ведет к возникновению импульсов, распространяющихся по мембране, и вызывает мышечное сокращение. И мы эти сокращения меряем — амплитуду, промежутки между сокращениями. Капнули — начало сокращаться, потом закончило, отмылось. Классический опыт… «Теперь разводим ацетилхолин все больше и больше, — рассказывал нам Кедров, — и получаем вполне ожидаемый эффект — чем меньше концентрация ацетилхолина, тем меньше его активность. И, в конце концов, препарат действовать перестает. Дальнейшее разведение бессмысленно, не правда ли? Но мы продолжаем разводить дальше, хотя это и глупо. Разводим, разводим, разводим. И все время видим нулевую линию на графике.

А потом вдруг раз — и раствор начинает действовать: сердце бьется! Снова разводим — и эффект пропадает. Опять разводим — действует. Условно говоря, при разведении десять в минус третьей — вот такая активность. При десяти в минус пятой — нулевая. При десяти в минус десятой — все еще пустыня на графике. А в минус семнадцатой — неожиданный пик. Что именно действует, если активного вещества в растворе давно уже не осталось?.. Структура воды, которая помнит, что в ней было растворено?»

Кедров и его сотрудники дошли до разведения десять в минус 200-й, я потом побывал и дальше. И могу подтвердить — эффект есть! Но соваться с этим в официальную науку — башку снесут. Вот у меня здесь выписано и красной чертой подчеркнуто мнение официальной науки: «Ссылки на память воды… не имеют научных оснований». Поэтому биться головой о бетон я не намерен. Я видел, что делает с людьми система, против которой они пошли. Сколько на моих глазах людей затоптали! Вайнберг, Белоярцев, потом грузин этот… Гочичашвили, кажется. Они все пытались через официальную науку пробить то, что стояло на тот момент в стороне от основного русла. Дело в том, что если твой препарат находится неподалеку от мейнстрима и немного что-то улучшает по сравнению с имеющимися, — ты пробьешься. А если нет — сожрут…” (2017)

Про гомеопатию с нынешними “верующими в Науку” говорить нынче попросту опасно – доселе благостные как бы интеллигенты, считающие себя интеллектуалами, мигом превращаются в берсерков, с внезапно вырастающих клыков начинает капать слюна, глаза вываливаются из орбит, волосы встают дыбом, а из пасти несется нечленораздельный рев на тему “Запретить! Лженаука! Никогда! На костер!” и прочее столь же яростное, сколь и бессмысленное.

Это больные люди; сейчас у них обстоятельства непреодолимой силы, называемые иначе “Реальность”, вырывают из зубов соску под названием “Научные Вакцины борются с Ковидом”; ну в состоянии депривации они наверняка станут еще более буйными. Отыграться на гомеопатии – чтобы не чувствовать себя интеллектуальными банкротами – самое то.

Я гомеопатией давно пользуюсь, благо, знаком с одним из лучших в России гомеопатов – Иваном Дмитриевичем Б. (он, чтоб позлить верующих, еще и кандидат медицинских наук, но работает как гомеопат последние лет 50). А иначе как, вы думаете, я безо всяких прививок не болел ковидом и имел антитела в 13-кратном размере, а когда все ж заболел омикроном, выздровел за 4 дня? Всё она, родимая…

Гомеопатия – идеальный вариант для тех, кто не любит всяческую “химию”, а также для тех, кто не любит тратить бешеные деньги на лекарства; коробочки с крупинками стоят 100-200 рублей, редко больше. Проклинатели гомеопатии обычно крайне удивляются, что в Индии гомеопатия признана государством, и на ней основано государственное здравоохранение. В итоге в Индии, с ее скученностью, ни о каком ковиде давно не слышно, и даже нынешняя вспышка омикрона там – почти на уровне России, при том, что населения у них больше ровно в 10 раз. Ну и ковидная смертность в Индии стабильно ниже, чем в России, даже по абсолютным значениям.

Помните, как в мае прошлого года все мировые СМИ принялись писать репортажи о “невиданной вспышке ковида в Индии”, с жуткими сообщениями типа “в Индии не успевают сжигать трупы”, “Ганг переполнился мертвецами”, “400 тысяч заражений в день” и т.п.? А уже в июле мировые СМИ про Индию как-то резко заткнулись, и с тех пор вообще не упоминают. Всё потому, что смертность от ковида, как и заражаемость, там тогда же упали до следовых значений – и с тех пор, собственно, особо не поднимались. Это при том, что еще осенью уровень вакцинации в Индии был на уровне 30%! Понятно, почему СМИ молчали и молчат.

Я, впрочем, не особо уверен в перспективах гомеопатии в контексте именно массовой, “поточной” медицины: там очень уж большой упор на индивидуальные методы работы с каждым пациентом, требуется слишком серьезное образование. В то время как в современной системе здравоохранения врач – это почти в чистом виде аналог рабочего на конвейере, его задача – крутить совершенно определенные гайки в строго заданной последовательности, уделяя каждому пациенту не более 7 минут (норматив в британской, к примеру, NHS).

Да и Биг Фарме никакие гомеопаты сто лет не нужны, с их копеечными лекарствами. Так что гомеопатии для масс не будет. А жаль!