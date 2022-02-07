 

Режим ЧС ввели на калининградском морском побережье

07.02.2022, 19:44, Новости дня
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Режим ЧС регионального характера вводят на морском побережье в Калининградской области из-за размытия берега, также разрушена инфраструктура, в том числе повреждены променады, сообщили журналистам в правительстве Калининградской области.

«В результате пяти прошедших штормов утрачено около 15,5 гектара приморских территорий с почвенным покровом и растительностью. Кроме того, возникала угроза повреждения важных объектов инфраструктуры, энергетики и инженерных коммуникаций. Принято решение о введении режима чрезвычайной ситуации регионального характера», – приводит сообщение РИА «Новости».

По данным властей, в январе на морском побережье Калининградской области зафиксировано пять штормов с максимальными порывами ветра до 26-29 метров в секунду. Волны, достигающие высоты 5,5 метра, повредили и частично разрушили объекты береговой инфраструктуры. За время штормов берег в среднем отступил на разных незащищенных участках от 0,3 до 2,7 метра, на отдельных локальных участках размыв достигал 7,2 метра.

«Средства на проведение аварийно-восстановительных работ на объектах берегозащиты и береговой инфраструктуры в Зеленоградском районе, Светлогорском, Пионерском и Балтийском городских округах будут выделены из резервного фонда регионального правительства», – добавили в пресс-службе.



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