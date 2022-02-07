Небензя заразился коронавирусом

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07.02.2022, 19:44, Новости дня
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Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя сдал положительный тест на коронавирус и находится на самоизоляции, сообщили в российской дипмиссии при всемирной организации.

«Сегодня тест Василия Небензи оказался положительным. Постпред находится на самоизоляции и вернется к очной работе, когда результаты тестов будут отрицательными», – передает ТАСС сообщение постпредства.

В дипмиссии добавили, что сотрудники постоянного представительства регулярно проверяются на COVID-19, и особенно это касается дипломатов, принимающих участие в очных мероприятиях в штаб-квартире ООН.

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Публикация от ВЗГЛЯД.РУ (@vzglyad.ru)

Ранее в Роспотребнадзоре заявили, что продолжающийся процесс мутаций коронавируса может привести к появлению новых штаммов, однако они будут менее опасны.

Накануне вирусолог Анатолий Альтштейн спрогнозировал скорое снижение заболеваемости коронавирусом в России, при этом, по его словам, болезнь при этом не исчезнет.



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