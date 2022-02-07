Кулеба объяснил невозможность диалога Киева с ЛНР и ДНР

Киев не намерен налаживать диалог с республиками Донбасса, так как это якобы не предусмотрено Минскими соглашениями, сообщил глава украинского МИД Дмитрий Кулеба.

«Я проинформировал [главу МИД ФРГ] Анналену [Бербок], что у Украины есть свои красные линии и мы от них никогда, ни при каких обстоятельствах не отступимся. Среди этих красных линий первая – мы не пойдем ни на какие уступки в отношении территориальной целостности Украины в ее международно признанных границах», – цитирует Кулебу ТАСС.

Он добавил, что Киев не намерен налаживать прямой диалог с Луганской и Донецкой народными республиками, так как «это не предусмотрено Минскими соглашениями».

«Требование установить такой диалог – это исключительно интерес Российской Федерации», – сообщил министр.

Ранее сообщалось, что подразделения вооруженных сил Украины снова разместили бронетехнику вблизи линии соприкосновения в Донбассе.

В конце января глава ЛНР Леонид Пасечник заявлял, что Украина стягивает в Донбасс тяжелое вооружение и технику. В ДНР зафиксировали, что украинские силовики перебросили к линии соприкосновения в Донбассе реактивные системы залпового огня и танковые соединения. При этом Украина утверждает, что не планирует военных действий в Донбассе.