Эксперты рассказали о признаках установленного на смартфоне шпионского ПО

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07.02.2022, 19:36, Новости дня
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Как определить, имеется ли на вашем смартфоне шпионского программного обеспечения, рассказали специалисты из Kaspersky Lab.

По словам экспертов, пользователям, которых интересует данный вопрос, следовали бы обратить внимание на несколько основных параметров. Главный из них – это время автономной работы. Если оно внезапно и существенно уменьшается, значит, процессор постоянно занят «дополнительной работой».

Также на наличие проблемы укажут геолокация, камера и микрофон, говорят специалисты. Обращайте внимание на активность, на трафик, который используется с данными устройствами. Ведь любое вмешательство со стороны оставляет следы. Ваша задача состоит лишь в том, чтобы их обнаружить.



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