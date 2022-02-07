Работа над отношениями – Личное мнение
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Веру Брежневу спросили, зачем ей такой старый муж. Светлого человечка этот комментарий задел, и она поспешила оправдаться.
Оправдание вышло длинным и до ужаса нудным.
Фото: Соцсети
Однако один момент в нём меня всё же заинтересовал.
По мнению Верунчика, отношения — это «такой же труд, как и любая другая работа».
Представила себя в отношениях, в которых нужно работать. Стало как-то уныло.
Фото: Соцсети
Представила, что другая сторона отношений — это ещё и человек, которому нужно что-то там прощать и помогать избегать ошибок на пути «со своими трещинами, шершавостями и скользкими участками».
Ой, да, ну на фиг такое.
Подумалось: «А зачем трудные отношения нужны, в принципе»? Чтобы что?
Зачем люди называют откровенно плохие отношения «отношениями, над которыми нужно работать»?
Я плохой-то кофе пить не буду. Вылью. Не говоря уж об отношениях!
Отношения должны приносить радость. Это — их единственная, на мой взгляд, функция. Отношения, над которыми нужно работать, следует незамедлительно завершить.
Работали над отношениями? Как именно? Чем дело кончилось?
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Источник: Лена Миро
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