 

Работа над отношениями – Личное мнение

07.02.2022, 19:34, Разное
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Веру Брежневу спросили, зачем ей такой старый муж. Светлого человечка этот комментарий задел, и она поспешила оправдаться.

Оправдание вышло длинным и до ужаса нудным.


Фото: Соцсети

Однако один момент в нём меня всё же заинтересовал.

По мнению Верунчика, отношения — это «такой же труд, как и любая другая работа».

Представила себя в отношениях, в которых нужно работать. Стало как-то уныло.


Фото: Соцсети

Представила, что другая сторона отношений — это ещё и человек, которому нужно что-то там прощать и помогать избегать ошибок на пути «со своими трещинами, шершавостями и скользкими участками».

Ой, да, ну на фиг такое.

Подумалось: «А зачем трудные отношения нужны, в принципе»? Чтобы что?

Зачем люди называют откровенно плохие отношения «отношениями, над которыми нужно работать»?

Я плохой-то кофе пить не буду. Вылью. Не говоря уж об отношениях!

Отношения должны приносить радость. Это — их единственная, на мой взгляд, функция. Отношения, над которыми нужно работать, следует незамедлительно завершить.

Работали над отношениями? Как именно? Чем дело кончилось?

Источник: Лена Миро



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