Мнение: Письмо

Открытое письмо генерала Ивашова, конечно, не стало политическим событием. Хотя бы потому, что в России нет политики. Во всяком случае, в том ее определении, которое вкладывается в нормальной жизни в это понятие. В России нет борьбы идей, проецируемой в борьбу за власть для реализации этих идей. Значит, нет политики как таковой.

Но само по себе это письмо выглядит весьма любопытным. Ивашова точно нельзя назвать голубем мира, он — представитель достаточно широкого круга латентных националистов (не в политическом, но в бытовом смысле этого слова — то есть, без фанатизма и флагов, но приземленного и общинно-посконного). И уж если Ивашов говорит примерно такими же словами, с которыми на майках выходила группа «Тату», то это говорит о многом. Безумная политика Кремля, который вкатывает страну в непредсказуемые и рискованные авантюры, достала даже этих людей.

Нужно, кстати, вспомнить, что такая же авантюристическая и бездарная политика последнего царя Николая Второго отвернула от него тогдашних националистов-черносотенцев. И фактически к моменту Февральского переворота Николай остался в вакууме, лишившись поддержки со всех сторон.

Откровенно говоря, я лично лишь приветствую клинические по своему характеру шаги кремлевского режима. Чем более идиотскую политику он ведет — тем быстрее от него отвернутся все. И история с генералом Ивашовым говорит, что к этому всё идёт.

—