 

ДТЭК Ахметова поставил в Украину очередную партию угля из Колумбии

07.02.2022, 19:14, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Судно класса Panamax пришвартовалось в порту “Южный” на терминале ТИС. Топливо будет отправлено на склады ТЭС “ДТЭК Энерго”.

“Импорт угля в дополнение к собственной добыче позволяет нашим ТЭС работать с максимальной нагрузкой в пиковые периоды потребления электричества”, – говорится в сообщении пресс-службы.

За последние пять месяцев компания импортировала около 1,2 млн тонн топлива. Всего для стабильного прохождения отопительного сезона компания законтрактовала около 1,7 млн тонн угля, в том числе из США, Колумбии, Польши, Казахстана (в предыдущие периоды).

Контекст:

Отопительный сезон 2021/2022 Украина начала с низкими запасами угля. Утвержденный Министерством энергетики график накопления угля предполагал, что уже в сентябре 2021 года запасы угля превысят 2 млн тонн, но в конце октября в Минэнергетики констатировали, что реальные запасы на станциях в четыре раза меньше запланированных, писал “Фокус”.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил 17 декабря, что две ТЭС и две ТЭЦ переходят на природный газ из-за дефицита угля на складах.

Этому решению предшествовал отчет СБУ, в котором спецслужба предупредила правительство Украины о реальной угрозе остановки ТЭС из-за дефицита угля. Согласно документу, на 1 декабря на складах находилось 486,2 тыс. тонн угля при плановом накоплении 2632,7 тыс. тонн (отклонение – 2146,5 тыс. тонн).

Чтобы пополнять склады, Украина ежемесячно будет импортировать от шести до 10 суден угля морским путем, заявлял Шурма.

28 декабря в Министерстве энергетики сообщили о системных поставках угля в Украину. Глава ведомства Герман Галущенко говорил, что в ноябре – декабре 2021 года в Украину поступило более 1 млн тонн импортного угля.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

26.02 / Боевики в Нигерии похитили из школы 300 девочек

15.04 / Huawei обещает запустить сети связи шестого поколения

25.09 / Мужчина с ножом устроил резню возле старой редакции Charlie Hebdo

30.04 / Почему сменили главу “Нафтогазу”, нужно ли расширить полномочия полиции на применение электрошокеров. 30 апреля в эфир выйдет “Свобода слова Савика Шустера”

18.09 / В России предлагают увеличить финансирование государственных СМИ

24.01 / Ученые сконструировали простейшую форму жизни

06.12 / Китайский сухогруз сел на мель в Сахалинской области

01.03 / Роскомнадзор собрался передать в суд протоколы о нарушениях Twitter

16.07 / Зеленский не увидел конкретных шагов США и Германии против “Северного потока – 2” – спикер президента Украины

12.07 / Папа Франциск впервые появился на публике после операции

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика