 

Германия направила Украине письменное подтверждение о передаче 5 тыс. шлемов – Резников

07.02.2022, 19:14, Новости дня
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“Получено официальное письмо от Германии о намерении передать Украине 5 тыс. шлемов, о котором сообщила министр обороны Германии Кристине Ламбрехт. Хочу поблагодарить близкого друга Украину [посла Германии] Анку Фельдгузен за ее работу!” – написал он.

Резников надеется также на положительное решение других запросов от Украины и разблокировку закупки через Агентство по поддержке и снабжению НАТО (NSPA).

An official letter was received about * intention to hand 5,000 helmets to * announced by * DefMin Christine Lambrecht.I’d like to thank a close friend of * @AnkaFeldhusen for her work!Hope for positive decision of other requests from * &unblocking the procurement through NSPA pic.twitter.com/hu5oiZizKJ

— Oleksii Reznikov (@oleksiireznikov) February 7, 2022

Контекст:

26 января министр обороны Германии Кристине Ламбрехт заявила, что Германия предоставит Украине 5 тыс. военных защитных касок. 

В интервью LB.ua, опубликованном 31 января, Резников заявил, что Украина точно не просила Германию именно о касках. В ответ на это народный депутат VIII созыва Борислав Береза обвинил украинского министра во лжи. Он опубликовал письмо, адресованное Федеральному министерству обороны Германии, за подписью атташе по вопросам обороны посольства Украины. В нем украинская сторона выражает прямую просьбу к Германии рассмотреть вопрос о поставках нам военных касок и бронежилетов как технической или гуманитарной помощи.

3 февраля Резников сообщил, что от Германии не поступило письменное подтверждение передачи 5 тыс. военных защитных шлемов для ВСУ, звучали только публичные заявления.

Германия с начала войны в 2014 году предоставляла Украине финансовую помощь (за первые пять лет сумма помощи составила более €1,4 млрд), помогает лечить раненных на Донбассе украинских военнослужащих. Но Берлин отказывался от предоставления оружия и в 2021 году блокировал поставки оружия Украине через НАТО, несмотря на предупреждения США о возможном новом вторжении России.

После смены правительства позиция Германии относительно поставок Украине оборонного оружия не изменилась, заявила в начале 2022 года глава МИД страны Анналена Бербок. Кроме того, как написала 21 января The Wall Street Journal, сейчас Германия блокирует передачу Эстонией Украине оружия немецкого происхождения.


Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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