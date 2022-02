Германия направила Украине письменное подтверждение о передаче 5 тыс. шлемов – Резников

“Получено официальное письмо от Германии о намерении передать Украине 5 тыс. шлемов, о котором сообщила министр обороны Германии Кристине Ламбрехт. Хочу поблагодарить близкого друга Украину [посла Германии] Анку Фельдгузен за ее работу!” – написал он.

Резников надеется также на положительное решение других запросов от Украины и разблокировку закупки через Агентство по поддержке и снабжению НАТО (NSPA).

An official letter was received about * intention to hand 5,000 helmets to * announced by * DefMin Christine Lambrecht.I’d like to thank a close friend of * @AnkaFeldhusen for her work!Hope for positive decision of other requests from * &unblocking the procurement through NSPA pic.twitter.com/hu5oiZizKJ

— Oleksii Reznikov (@oleksiireznikov) February 7, 2022

Контекст:

26 января министр обороны Германии Кристине Ламбрехт заявила, что Германия предоставит Украине 5 тыс. военных защитных касок.

В интервью LB.ua, опубликованном 31 января, Резников заявил, что Украина точно не просила Германию именно о касках. В ответ на это народный депутат VIII созыва Борислав Береза обвинил украинского министра во лжи. Он опубликовал письмо, адресованное Федеральному министерству обороны Германии, за подписью атташе по вопросам обороны посольства Украины. В нем украинская сторона выражает прямую просьбу к Германии рассмотреть вопрос о поставках нам военных касок и бронежилетов как технической или гуманитарной помощи.

3 февраля Резников сообщил, что от Германии не поступило письменное подтверждение передачи 5 тыс. военных защитных шлемов для ВСУ, звучали только публичные заявления.

Германия с начала войны в 2014 году предоставляла Украине финансовую помощь (за первые пять лет сумма помощи составила более €1,4 млрд), помогает лечить раненных на Донбассе украинских военнослужащих. Но Берлин отказывался от предоставления оружия и в 2021 году блокировал поставки оружия Украине через НАТО, несмотря на предупреждения США о возможном новом вторжении России.

После смены правительства позиция Германии относительно поставок Украине оборонного оружия не изменилась, заявила в начале 2022 года глава МИД страны Анналена Бербок. Кроме того, как написала 21 января The Wall Street Journal, сейчас Германия блокирует передачу Эстонией Украине оружия немецкого происхождения.



Ольга БЕРЕЗЮК

журналистка

—