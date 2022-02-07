 

Генетики объяснили причину отличия всех людей на планете

07.02.2022, 19:10, Разное
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Генетики объяснили, почему все люди на планете отличаются друг от друга. Причина заключается в небольшом проценте генов, которые ответственны за разнообразие видов.
Если взять всех людей на планете и сравнить их генетической точки зрения, то отличия будут составлять всего 0,1%. Таким образом весь человеческий вид очень похож, но при этом имеется внушительное количество народов и отличий друг от друга. Это обусловлено тем самым 0,1%. В нём содержаться различные мутации и изменения, передающиеся от родителей к ребёнку. Таким образом, при всём однообразии генов каждый человек уникален.

Учёные также отметили, что понятие видов на земле весьма относительно. Это касается и человека, ведь между неандертальцем и человеком разумным невозможно провести чёткую линию, где один вид перешёл в другой. Само изменение происходило в течение нескольких поколений, и исследователи могут лишь приблизительно указать временной промежуток, когда это произошло.

Источник: ria.ru



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