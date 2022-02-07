Врач Александр Мясников рассказал об опасном осложнении коронавируса у диабетиков

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07.02.2022, 19:10, Разное
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Телеведущий Александр Мясников сообщил, что больные сахарным диабетом могут столкнуться с опасным последствием коронавирусной инфекции. У таких людей есть риск развития диабетической гиперосмолярной комы.
Врач Мясников утверждает, что коронавирусная инфекция может спровоцировать обострение некоторых хронических болезней. Вследствие такого действия патогена у человека значительно ухудшается здоровье. Телеведущий рассказал, что больные сахарным диабетом при заражении ковидом могут пострадать от развития комы.

Диабетики имеют слабый иммунитет и подвержены действию различных вирусных инфекций. Александр Мясников предупредил: при попадании коронавируса в организм таких больных может возникнуть диабетическая гиперосмолярная кома. По словам телеведущего, поступление больного с таким состоянием даже в доковидную эпоху врачи связывали с гриппом.

При гиперосмолярной (некетоновой) коме повышение концентрации сахара в крови не сопровождается ктеоацидозом. Такое состояние является серьезным острым осложнением диабета второго типа. Кома характеризируется наличием полиурии, обезвоживания, гипертонуса мышц и судорог. Также больной страдает от нарастающей сонливости, галлюцинаций и не может правильно выражать свои мысли.

Источник: www.medikforum.ru



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