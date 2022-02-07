Специалисты рекомендуют заменять картофель обычным бататом

Специалисты рекомендуют всем гражданам, при желании, заменять картофель обычным бататом. Он содержит практически все полезные вещества и борется с плохим холестерином.

Многие люди в попытках добиться идеальной фигуры негативно относятся к картофелю в ежедневном рационе. Исследователи опровергают подобный миф и отмечают, что данный продукт питания негативно сказывается на организме только в горячем виде с добавлением масла или соли. В остальных случаях крахмал напротив, притупляет чувство голода и помогает при перееданиях. Если же картофель всё же нужно исключить из рациона, то можно заменить его на батат. В этом случае сохраняются все положительные свойства и витамины, в числе которых A, E, C и K.

Батат может стать заменителем картофеля и за счёт своих медленных углеводов. Из-за них чувство насыщения сохраняется дольше, что положительно скажется на общем весе. Несмотря на это, диетологи всё же не рекомендуют полностью заменять один продукт другим. Лучше всего обратиться за помощью к специалисту, который поможет создать индивидуальный рацион.

Источник: www.mk.ru