 

Специалисты рекомендуют заменять картофель обычным бататом

07.02.2022, 19:10, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Специалисты рекомендуют всем гражданам, при желании, заменять картофель обычным бататом. Он содержит практически все полезные вещества и борется с плохим холестерином.
Многие люди в попытках добиться идеальной фигуры негативно относятся к картофелю в ежедневном рационе. Исследователи опровергают подобный миф и отмечают, что данный продукт питания негативно сказывается на организме только в горячем виде с добавлением масла или соли. В остальных случаях крахмал напротив, притупляет чувство голода и помогает при перееданиях. Если же картофель всё же нужно исключить из рациона, то можно заменить его на батат. В этом случае сохраняются все положительные свойства и витамины, в числе которых A, E, C и K.

Батат может стать заменителем картофеля и за счёт своих медленных углеводов. Из-за них чувство насыщения сохраняется дольше, что положительно скажется на общем весе. Несмотря на это, диетологи всё же не рекомендуют полностью заменять один продукт другим. Лучше всего обратиться за помощью к специалисту, который поможет создать индивидуальный рацион.

Источник: www.mk.ru



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

01.09 / Фатальная ошибка (Юли Михальчик) – Личное мнение

16.02 / Худрук Малого театра Юрий Соломин госпитализирвоан с коронавирусом

22.08 / Воск, уксус и спирт: как предотвратить появление плесени на кожаной куртке

25.11 / Мнение: Города Шойгу в Австралии

20.01 / Летиция Каста, Эмили Ратажковски и дочь Пола Уокера Мидоу на показе Ami в Париже

21.09 / В Китае опровергли создание «Новичка», которым предположительно травили Навального

17.10 / “Щелканье” в ушах: ученые рассказали о посткоронавирусных симптомах у выздоровевших

24.01 / Мнение: Признаки лжи

15.02 / Вячеслав Фетисов избран главой центрального совета ВООП

03.07 / Мнение: Гонконгский вопрос

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: rybinsk[email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика