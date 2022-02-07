Мнение: Патриотические компьютерные игры, русский аналог «Офиса» и обман лутбоксов

1. Российские власти заинтересовались компьютерными играми. Институт Развития Интернета, который выдаёт гранты на патриотические проекты в СМИ и блогах, начал выдавать их в том числе и на разработку игр. Вот на что конкретно предполагается потратить государственные деньги:

https://ири.рф

https://www.ири.рф/upload/iblock/cd4/beabejytqno9z7m4y6tb7kph3e94wxq0/Тематические%20линии%20(долгосрочные%20проекты).pdf

Участники инициативы могут создавать компьютерные игры, которые соответствуют четырём тематическим линиям:

— «Герои наших дней и поводы для гордости»;

— «Качественные изменения жизни в России как устойчивый тренд»;

— «Стабильное развитие страны»;

— «Защита национальных интересов и общественных ценностей».

Это означает, что на участие в конкурсе смогут рассчитывать, например, игры о малых народах России, знаменитых учёных и достижениях страны в космосе, подтвердили в ИРИ.

Организация проводит конкурсный отбор контентных проектов и предлагает различные варианты финансирования с оплатой по факту создания контента.

Если бы речь шла про США, я бы смог сходу назвать сразу несколько игр, подходящих под эти четыре критерия — начиная от GTA V, например. С Россией сложнее, у нас игр такого рода выпускается мало. При этом конкретно игры про малые народы, которые упомянуты в цитате, я бы проверял трижды, с особым тщанием: как современный, так и исторический опыт показывает, что у политики коренизации были серьёзнейшие побочки.

Игры сейчас больше, чем кино и музыка вместе взятые — это один из основных способов культурного времяпровождения в современном мире, в ходе которого люди не только развлекаются, но и общаются, впитывают знания и духовные ценности.

При желании игры можно сделать инструментом влияния – как негативного так и позитивного. На Западе этим давно уже вовсю пользуются – русские в западных играх регулярно выставляются в качестве главных злодеев (поди-ка попробуй сделай злодеями китайцев, которые легко могут запретить продажу такой игры на своём огромном рынке).

Главная проблема, впрочем, не в том, что у нас мало патриотических игр, или что в западные игры пихают антироссийскую, красно-зелёно-чёрно-голубую и прочие повестки. Главная проблема в том, что у нас вообще делают мало хороших игр, включая такие, где действие которых происходит в России и показывает нашу страну хотя бы просто в нейтральном ключе.

Польский фэнтезийный «Ведьмак» и чешская историческая игра «Kingdom Come» сделали для продвижения интереса к культуре Польши и Чехии очень много, несмотря на то, что содержание этих игр далеко не всегда можно назвать патриотичным. Даже если речь идёт о воздействии на внутреннюю аудиторию, то наибольший патриотизм у игроков, пожалуй, может вызвать просто факт того, что в их стране умеют делать отличные игры мирового уровня.

Чтобы достичь какого-то серьёзного прорыва в нашей игровой индустрии, вероятно, где-то нужно финансово простимулировать отечественных геймдизайнеров, а где-то законодательно отрегулировать рынок компьютерных игр. Мы движемся в этом направлении, но медленно. Пока у нас во власти нет критической массы людей, которые лично много играли во что-то сложнее Косынки, едва ли можно надеяться на быстрые перемены к лучшему.

2. По ссылке можно скачать бесплатный отечественный аналог «Офиса»:

https://www.onlyoffice.com/ru/download-desktop.aspx

Коллеги, кто-нибудь пользовался уже этим пакетом всерьёз? Как оно вам? Стоит ли бросать Ворд и ЛибреОфис, чтобы переходить на российскую разработку?

3. Известный геймдизайнер Антон Волков рассказывает про болезнь лутбоксов, которая поразила индустрию компьютерных игр. Вот видео, про лутбоксы идёт примерно с отметки в 3 минуты:

https://www.youtube.com/watch?v=s2Rf8KvtSLI

Лутбоксы – что-то вроде лотереи. Вы приобретаете их в ходе игры и с некоторой вероятностью можете выиграть полезные игровые предметы, которые помогут вам в прохождении игры. Если у авторов игры нет ни совести, ни стыда, без приобретения лутбоксов вы вообще не сможете пройти игру.

Разработчики, которые напихивают лутбоксы в свои игры, зарабатывают на этом деньги, это один из самых распространённых способов монетизации. Механизм лутбоксов – это обыкновенная азартная игра, так что разработчики «зарабатывают», если тут применим этот термин, на азарте игроков и естественном человеческом желании «закрыть гештальт» – пройти игру до конца, пускай даже за счёт финансовых затрат.

Качество игр с лутбоксами обычно невысоко — в том числе и потому, что сам механизм лутбоксов портит игру.

Многие разработчики, в том числе и в России, используют лутбоксы постоянно. Тем, кто лутбоксы не любит, держаться на рынке сложно: приходится конкурировать со студиями, которые делают на лутбоксах большие деньги, а потом вливают их в рекламные бюджеты, что даёт возможность эффективно продвигать даже плохие игры.

В результате игровая индустрия для широких масс, для которых нормальные игры слишком сложны, превратилась в виртуальное казино, вся задача которого состоит в лишь том, чтобы как можно глубже затянуть пользователя и как можно сильнее его ободрать.

Тут как раз и следовало бы вмешаться нашим законодателям, но, повторюсь, пока что основную массу крупных руководителей составляют люди, с играми знакомые очень слабо. Впрочем, Россия — не единственная страна на глобусе. Когда какая-нибудь другая страна примет у себя нормальные законы относительно компьютерных игр, можно будет сделать «цап-царап», списать у неё близко к оригиналу лучшие нормативные акты.