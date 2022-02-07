Atlantico – России и Евросоюзу будет плохо друг без друга

Разногласия и санкции были бы проигрышным вариантом и для ЕС, и для России, поскольку между ними просматривается очень сильная взаимозависимость. Однако, как пишет atlantico.fr, если для баланса экономических отношений необходим поиск компромисса и его можно найти, то по геополитическим вопросам договориться будет гораздо труднее.



AP

Для всех специалистов экономическая сфера, несомненно, является единственной, в которой Европа и РФ могли бы договориться и избежать угроз и риска конфликта. Как пишет atlantico.fr, Европа и РФ заинтересованы в том, чтобы найти точки соприкосновения, поскольку просматривается очень сильная взаимозависимость. И Европе, и РФ есть что терять.

Как продолжает издание, в настоящее время Европейский союз является крупнейшим торговым партнёром России. Европейцы покупают более 38% российских экспортных товаров и поставляют ей более 34% того, что РФ покупает за границей. И хотя после 2014 года Москва повернулась в сторону Пекина, на Китай приходится всего 14% российского экспорта и 23% импорта.

Исходя из данной информации, можно прийти к выводу, что друг без друга РФ и Евросоюз будут жить плохо. Россия, которая является ведущим поставщиком газа в Европу, скорее всего, потеряет свои огромные рынки сбыта, что приведёт к серьёзным финансовым проблемам, но других поставщиков Европе не найти. Точно так же России, очевидно, придётся отказаться от закупок промышленного оборудования в Германии и Италии. Придётся уйти от системы финансирования в евро, а значит, и от большинства фармацевтических товаров. РФ пострадает, так как в области технологий, инноваций и производительности она пока отстаёт от уровня европейских производителей. Европа, со своей стороны, и в особенности Германия, потеряет значительную долю своих рынков.

Как заключает автор материала, разногласия и санкции были бы проигрышной операцией для всех и это, несомненно, причина, по которой РФ не рискнёт нападать на Украину. По этой же причине Европа, в частности Франция, осторожно оказывают давление на США, чтобы они не заходили слишком далеко в своём противостоянии. Однако если для баланса экономических отношений необходим поиск компромисса, по геополитическим вопросам договориться гораздо труднее.