Мнение: Цена не измеряет качество. Скандал с Золгенсмой

В России, кстати, прямо сейчас очередной скандал на околомедицинскую тему: очередному ребенку с врожденным заболеванием собрали 121 млн. рублей на заморский чудо-препарат Золгенсма. 121 млн., т.е. почти полтора миллиона долларов, стоит ОДИН УКОЛ; и предполагается, что после этого укола смертельно больной мальчик встанет и пойдет, и вообще станет здоров. Подобный фокус уже провели ранее с той же Золгенсмой – деньги собирал Ройзман; был и еще случай – тогда деньги собрал (или полностью дал свои, я так и не понял) Моргенштерн.

Ройзман сейчас под следствием, Моргенштерн в бегах, оба “политические” – а вот с третьей попыткой вколоть Золгенсму дело вообще не задалось: внезапно собрался – в России! – некий консилиум врачей, который вынес решение… не колоть. Мол, мальчику это не поможет, лекарство непроверенное, экспериментальное – и еще куча обоснований. Я прочитал – там что-то типа того, что мальчик ( Марк Угрехелидзе) уже вышел из возраста, когда лекарство эффективно (требуется до 2 лет, а ему уже 3); а главное – сама Золгенсма вовсе не аналог некой “живой воды” из сказок, она не чинит то, что уже поломано.

В целом – прозвучало обвинение, которое представляет всю эту историю со “спасением детей” с совсем уж пакостной точки зрения. Дело, мол, в том, что фармконцерны, производящие эти препараты, выпускают их на рынок в качестве “экспериментальных” – и потом в таком качестве запускают их на рынки развивающихся стран типа той же России, стран, где у населения все же водятся кое-какие деньжата. А там уже – дело маркетинга и рекламы: людей сподвигают скинуться, собирают адовы суммы – и у компаний двойной, точнее, даже тройной профит. Во-первых, они получают рекламу, во-вторых – неслабую сумму, в-третьих (и, возможно, в-главных) – больного ребенка для продолжения эксперимента, то есть изучения того, как на самом деле действует препарат (и что надо в нем подправить, ЕСЛИ ЧТО).

Какое-то просто “безотходное производство”! Обычно компании, которые что-то проверяют на добровольцах, платят участникам деньги за сам факт их участия в эксперименте, не говоря уж о том, что берут на себя сопутствующие расходы типа питания, меднаблюдения и т.д. А тут – не только никаких расходов, но и наоборот: участник САМ платит за участие в эксперименте! Всё почти как с “вакцинами”: люди колят их в себя бесплатно, а расплачиваются бюджеты их стран, то есть – они же сами через свои налоги.

В мошеннической схеме с “Золгенсмой” и подобными “чудо-препаратами” за какие-то невероятные деньги заложен старый как мир, но все еще крайне действенный маркетинговый приём. Он основан на ложном убеждении, присущем, однако, большей части человечества: “Цена означает качество”. Работает во всех сферах – кроме тех (одной-двух), в которых сам человек является специалистом.

А поскольку в сфере медицины не являются специалистами примерно никто (медвузы работают по принципу ПТУ, выпуская в лучшем случае “операторов ЧПУ”, которых 6 лет учили, на какие кнопки жать и в какой последовательности) – в сфере медицины господство в умах принципа “цена означает качество” является почти тотальным. Конкретно оно означает, что если лекарство стоит несколько долларов (как какой-нибудь ивермектин) – то это так себе лекарство, для бедных; если лекарство стоит сотни долларов – ну, это лекарство хорошее, для среднего класса, чтобы болячки хотя бы наружу не вылезали; если тысячи долларов – оу, йе! Это для богачей, это супер, прям вот ЛЕКАРСТВО ЧТО НАДО!!

Ну а если такому “человеку массы” предъявить пузырек, “который стоит 1,5 миллиона долларов” – он уже будет как ребенок в гостях у Деда Мороза: поверит в то, что это буквально “лекарство от смерти”, лечит всё и вся, и годы уменьшает, и девственность восстанавливает! Примитивно донельзя, но, как говорится, “пипл хавает”.

Отказ России вкалывать препарат – конечно, скандал, причем – мирового масштаба (о нем уже пишут мировые СМИ). Всё, как всегда – на редкость топорно сделано, ежу понятно, что теперь все кому не лень станут попрекать нашу “Родину Достоевского” пресловутой “слезинкой ребенка” и лить крокодиловы слезы, а главное, и этого не избежать – сотни и тысячи жертвователей реально почувствуют себя обманутыми в самых лучших чувствах! Наверняка были – и много! – люди, которые послали не сто и не двести рублей, а по 10 и 20 тысяч, причем – сами зарабатывая в месяц 20 или 30 тысяч! Реально – оторвали от семейного бюджета существенную часть, не купили что-то собственному ребенку – а отправили на счет неизвестного им фонда на “золгенсму”, слово, которое они услышали впервые в жизни и к которому у них нет вообще никаких ассоциаций.

Для большинства жертвователей “Золгенсма”, я уверен, звучит не как название лекарства, а как неведомое колдовское заклинание из какого-то древнего языка. И, не сомневаюсь ни минуты, людьми двигал благородный и по-хорошему детский порыв: они посочувствовали чужому ребенку и захотели, чтобы произошло ЧУДО. И отдали для этого даже больше, чем могли (я знал семьи, в которых один из супругов буквально опустошал семейную заначку, отправляя почти всё на спасение какого-то ребенка в какой-то фонд; второй, узнав об этом, приходил в неистовство – и зря…)

Конечно, люди будут в ярости, узнав, что чуда не случится – причем по вине каких-то бездушных бюрократов. Можно сказать, что в этом вопросе российское государство в очередной раз крупно подставляется – так же, как в свое время подставилось с “запретом усыновления в Штаты”. Но…

Теперь, после того, как все эти “мировые концерны Добра”, они же – фармконцерны, КРУПНО подставились и облажались со своими “прививками”, которыми они ни за что прокололи половину человечества – может быть, какие-то властные институты все ж найдут в себе силы задать ключевой вопрос, “вопрос Ипполита Матвеича”, вопрос пошлый, обывательский, абсолютно неинтеллигентный… Вопрос ребром: А ПОЧЕМУ ТАК ДОРОГО??

Кто-то же должен с них (за это) спросить: полтора миллиона долларов – а почему? Что есть такого в этой пробирке, что стоит $1,5 млн.?? Можно ли посмотреть подробную раскладку?

И там уже перейти к моральным вопросам – типа “а не стыдно ли “спасать детей”, разрабатывая лекарства, которые 99,9% детей и их семей никогда в жизни не смогут купить?

Может, за такое фармацевтические ТНК давно пора того? Разукрупнить?

Таковы могут быть уроки текущего скандала с “Золгенсмой”.