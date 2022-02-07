Почему Меган Маркл и принц Гарри проигнорировали платиновый юбилей Елизаветы II

Вчера королева Великобритании Елизавета II отпраздновала платиновый юбилей – 70 лет правления на британском престоле. Весь день Ее Величество провела в уединении в Сандрингеме и принимала поздравления как лично, так и онлайн. С юбилеем Елизавету поздравили все близкие родственники, включая принца Чарльза и Камиллы Паркер-Боулз, которую королева назвала “будущей королевой” Великобритании. Но единственные, кто проигнорировал столько важный для британцев праздник, – это принц Гарри и Меган Маркл.

Многие заметили, что супруги решили воздержаться от официальных заявлений и не сделали ни одного публичного поздравления. Да и на сайте их благотворительного фонда Archwell Foundation, где обычно появляются главные заявления герцога и герцогини Сассекских, также царит молчание. Некоторые интернет-пользователи сочли, что пара сделала это намерено:

Меня удивляет то, что они снова и снова выступают публично, но проявить уважение к Елизавете II так и не сочли нужным.

Писать о бедном детстве Меган куда важнее, чем поздравить королеву.

Надеюсь, что Гарри и Меган не приедут на празднование платинового юбилея летом. Едва ли в Великобритании им будут действительно рады.

Меган Маркл и принц Гарри

Но эксперты в области истории и биографии британской королевской семьи с ними несогласны – ведь в последнее время Ее Величество приняла несколько важных решений, которые еще больше отдалили ее внука и невестку от семьи. Так, на прошлой неделе Кейт Миддлтон возглавила Союз Англии по регби – этот пост несколько лет занимал принц Гарри. А еще чуть раньше Елизавета II отдала должность патрона королевского театра Камилле Паркер-Боулз – эта должность принадлежала Меган Маркл.

Нашлись и оптимисты, которые уверены – Меган и Гарри поздравили королеву в этот день лично, позвонив по телефону. Но людей, поддержавших эту теорию, оказалось крайне мало.

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