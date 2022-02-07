 

В НАТО задумались над усилением сил на Востоке на долгосрочной основе

07.02.2022, 18:54, Новости дня
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Североатлантический альянс изучает возможность наращивания сил на востоке альянса на долгосрочной основе, сказал генсек организации Йенс Столтенберг.

«Мы уже усилили наше присутствие, готовы к быстрому развертыванию сил реагирования НАТО при необходимости и рассматриваем корректировку нашего присутствия на восточном направлении альянса на более длительную перспективу.», – цитирует Столтенберга РИА «Новости».

Он добавил, что НАТО ведет консультации для «большего укрепления обороны» и сдерживания. Вместе с тем, окончательное решение по усилению альянса на этом направлении еще не принято.

Напомним, западные СМИ публикуют беспрецедентный поток фейков о России. Так, американское агентство Bloomberg опубликовало заголовок о «вторжении» РФ на Украину, однако затем назвало сообщение ошибкой и удалило его. Таблоид Bild сообщил о якобы «официальных планах российского руководства о полномасштабном вторжении на Украину и установлении марионеточного правительства».

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявлял, что альянс отмечает крупнейшее со времен холодной войны наращивание российских военных сил в Белоруссии «параллельно ожидающимся в этом месяце учениям ядерных сил» России.



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