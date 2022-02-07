В НАТО задумались над усилением сил на Востоке на долгосрочной основе

Североатлантический альянс изучает возможность наращивания сил на востоке альянса на долгосрочной основе, сказал генсек организации Йенс Столтенберг.

«Мы уже усилили наше присутствие, готовы к быстрому развертыванию сил реагирования НАТО при необходимости и рассматриваем корректировку нашего присутствия на восточном направлении альянса на более длительную перспективу.», – цитирует Столтенберга РИА «Новости».

Он добавил, что НАТО ведет консультации для «большего укрепления обороны» и сдерживания. Вместе с тем, окончательное решение по усилению альянса на этом направлении еще не принято.

Напомним, западные СМИ публикуют беспрецедентный поток фейков о России. Так, американское агентство Bloomberg опубликовало заголовок о «вторжении» РФ на Украину, однако затем назвало сообщение ошибкой и удалило его. Таблоид Bild сообщил о якобы «официальных планах российского руководства о полномасштабном вторжении на Украину и установлении марионеточного правительства».

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявлял, что альянс отмечает крупнейшее со времен холодной войны наращивание российских военных сил в Белоруссии «параллельно ожидающимся в этом месяце учениям ядерных сил» России.