Политолог: Компромиссы с НАТО по вступлению Украины в альянс невозможны

«Появление НАТО на Украине и размещение там военной инфраструктуры создаст прямую угрозу национальной безопасности России», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Андрей Манойло, комментируя принципиальную позицию РФ в ее диалоге с США и НАТО по гарантиям безопасности.

«Если Украина вступит в НАТО, у блока появится возможность разместить военные базы вблизи границ Российской Федерации. Если на украинской территории появятся ракеты средней и меньшей дальности, это создаст прямую опасность для России, поскольку подлетное время этих ракет до Москвы – меньше пяти минут. Системы ПВО могут не успеть их перехватить. Это очень опасно», – отметил профессор факультета политологии МГУ имени Андрей Манойло.

«Исходя из этого, в случае военного конфликта с Украиной и блоком НАТО, Москва окажется неприкрытой вовсе или прикрытой ограниченным образом, не говоря уже о других городах нашей страны. Поэтому гарантии того, что инфраструктуры альянса не появится на Украине и страна не вступит в военно-политический блок – это принципиальный вопрос военной безопасности России. Тут даже речи не может быть о поиске компромисса», – заключил собеседник.

«Для нас вообще немыслима постановка вопроса, любой сценарий, при котором Украина становится частью НАТО. Это делает Украину самой главной угрозой для нашей стратегической стабильности», – сказал газете ВЗГЛЯД замдиректора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН, член Общественной палаты РФ Никита Данюк.

«Не следует забывать, что в украинских документах стратегического характера, в частности военной доктрине, РФ указана в качестве основного врага, – указал Данюк. – Поэтому и российское руководство во главе с президентом страны, и внешнеполитическое ведомство обозначило принципиальный момент – для Москвы абсолютно неприемлем любой формат присутствия НАТО на Украине. В том числе, недопустимо и военное освоение Украины даже без ее членства в Североатлантическом альянсе».

Москва продемонстрировала «нашим западным партнерам», что для нас безопасность на украинском направлении – вопрос национальной безопасности, подчеркнул эксперт. «Мы выступили с мирными инициативами, которые, к сожалению, во многом были проигнорированы, и, исходя из этого, российская сторона ни под каким предлогом не будет за столом переговоров обсуждать любые форматы взаимодействия Украины и НАТО, тем более – Украины внутри альянса», – отметил Данюк.

В понедельник пресс-секретарь президента Дмитрий Песков констатировал нежелание Запада говорить о гарантиях безопасности. «Эту тему предпочитают не упоминать наши западные собеседники, и они предпочитают вместо этой темы весьма и весьма экзальтированно обсуждать существующую, по их мнению, проблему грядущего «нападения» Российской Федерации на Украину», – указал представитель Кремля.

Дискуссия о гарантиях безопасности, которые РФ требует от Запада, началась в декабре прошлого года. Тогда, напомним, президент Владимир Путин заявил, что Североатлантический альянс «надул» Россию, пообещав не допускать продвижения альянса на Восток в 90-е годы XX века. Глава государства предложил начать переговоры о предоставлении Москве надежных и долгосрочных гарантий безопасности, выработке конкретных договоренностей, исключающих любые дальнейшие продвижения НАТО на Восток и размещение угрожающих РФ систем оружия в непосредственной близости от границ России.

Вскоре МИД РФ распространил два проекта документов по обеспечению правовых гарантий безопасности со стороны Соединенных Штатов и стран – членов НАТО. Проекты договора с США и соглашения с альянсом были переданы американской стороне 15 декабря на встрече в МИД России.

В проекте соглашения с НАТО РФ предложила альянсу взять на себя обязательство о дальнейшем нерасширении, исключив в том числе присоединение Украины. Москва призвала альянс отказаться от любой военной деятельности за своими пределами – на Украине и на других территориях Восточной Европы, в Закавказье и Средней Азии. НАТО было предложено не размещать дополнительные вооружения и новые военные контингенты за пределами стран, в которых они размещались по состоянию на май 1997 года (до включения в НАТО стран Восточной Европы).

Главное требование Москвы – гарантировать нерасширение НАТО – до сих пор не было удовлетворено: в январе этого года госсекретарь США Энтони Блинкен выступил с утверждением, что Запад якобы не гарантировал Москве, что НАТО не будет расширяться на восток. Генсек альянса Йенс Столтенберг по итогам заседания глав МИД стран блока заявил, что блок не пойдет на компромиссы с Россией по ключевым пунктам безопасности, включая право стран на присоединение.

В ответ на это в феврале Путин обвинил НАТО в нарушении обещания не продвигать инфраструктуру на восток. Он также предупредил об угрозе конфликта РФ и НАТО при вступлении Украины в альянс.

Газета ВЗГЛЯД отмечала, что таким образом президент РФ впервые дал оценку ответу Вашингтона требование Москвы отказаться от приема Украины в НАТО и откатить инфраструктуру альянса на линию 1997 года.