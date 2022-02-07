Макрон заявил о надеждах найти вместе с Путиным ответ для Европы по вопросу Украины

Вопрос Украины является очень важным, нужно вместе найти коллективный полезный ответ для РФ и для всей Европы во избежание войны, сообщил президент Франции Эммануэль Макрон на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.

«Я думаю, что сегодняшний разговор для меня может начать тот путь, по которому мы должны пойти, это деэскалация. Мы знаем военно-политическую ситуацию, мы знаем украинский вопрос, о котором ты напомнил, какой он важный. «Нормандский формат», вопросы безопасности в регионе и вопросы коллективной безопасности, о которых мы поговорим. Поэтому я рад, что я смогу глубоко обсудить эти вопросы, и мы сможем найти коллективный полезный ответ для РФ и для всей Европы. Полезный ответ – это ответ, который позволяет избежать войны, конечно, и построить стабильность, видимость и доверие для всех», – цитирует РИА «Новости» Макрона.

Ранее президент РФ Владимир Путин принял в представительском кабинете первого корпуса Кремля французского коллегу Эммануэля Макрона. В ходе переговоров запланировано обсудить широкий круг тем.

Эммануэль Макрон вылетел в Москву с небольшим получасовым опозданием для переговоров с Путиным. Кроме того, лидер Франции заявил, что настроен оптимистично на встречу с российским лидером Владимиром Путиным в Москве.

Напомним, что Макрон с помощью переговоров с Путиным рассчитывает решить украинский кризис, чтобы получить статус европейского лидера.