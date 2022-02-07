Макси и яркий цвет. На какие модели юбок модницам нужно обратить внимание в 2022 году

В последние несколько лет на рынке доминировали юбки миди. Наступивший 2022 год принес большее разнообразие тенденций. Это и активное возвращение мини, и комбинация юбок макси с брюками, и большой выбор эклектичных моделей, и множество вариантов из тканей ярких цветов.

С юбками в 2022 году стилисты рекомендуют нам носить базовые трикотажные предметы гардероба подходящего цвета зимой и весной, а летом заменить их на белые футболки.

Итак несколько стильных образов, составленных на основе юбок, которые находятся сегодня в тренде.

Юбки макси в стиле девяностых

Макси с четкими линиями теперь модно носить с брюками из той же ткани и ботинками на каблуке. Летом обувь следует поменять на шлепанцы и добавить майку. Также можно выделить длинные модели из фактурного твила, расклешенные варианты, юбки в стиле девяностых.

Асимметричный крой в тренде

Многоуровневая асимметричная юбка – главный элемент образа. Ее можно дополнить базовым трикотажным верхом. В моде ассиметричные юбки в клетку, с запахом, с отделкой из кожи.

Элегантные модели

Модные элегантные юбки – это в первую очередь классические твидовые мини.

Не менее интересно смотрятся и плиссированные модели из шерсти и крепа.

Юбки мини черного цвета трапецевидного силуэта

В 2022 году юбки мини находятся в центре внимания, но хитом среди модниц, безусловно, считается черная модель А-силуэта. Трапецевидные черные юбки в основном представлены минималистскими вариантами, но также есть изделия, украшенные кристаллами. С ними эффектно будут смотреться сапоги длиной до колен.

Эффектные юбки в эклектичном стиле

В этом году дизайнеры предлагают много эффектных юбок. Сейчас актуальна эклектика, которая никогда еще не была такой стльной. Это могут быть яркие модели, изделия зеленого цвета с эффектом блестящего винила, варианты с анималистским принтом.