Мнение: Поддержка США

США поддерживают Японию по вопросу "северных территорий" (так в Японии называют южную часть Курильских островов) и признают суверенитет Японии над ними. Об этом в понедельник по случаю отмечаемого в Японии Дня северных территорий заявил посол США в Японии Рам Эмануэль.

Нужно, конечно, подождать день-два, вдруг Госдепартамент сообщит, что это личная точка зрения посла. Хотя у посла при должности личного мнения быть не может, конечно.

Высказывание прозвучало буквально через пару дней, после того как Путин и Си Цзиньпин заявили о приверженности нерушимости итогов Второй мировой войны. И для Китая, и для России это тема болезненная — у Китая это проблема Тайваня, а у России — это как раз тема Курильских островов. Пересмотр явочным порядком итогов Второй мировой на Тихом океане сейчас в интересах союзников США. Для Японии это вообще принципиальный вопрос, так как пересмотр итогов для нее означает выход из состояния и статуса проигравшей державы.

Штаты ненавязчиво и безо всяких ультиматумов создают угрозу интересам одновременно и России, и Китая. По сути, они подталкивают Японию к решению проблемы "северных территорий". Передача в любой форме Курил — это крайне тяжелый удар не только по России, но и по Китаю, так как создает прецедент, которым, безусловно, могут воспользоваться и другие. Кстати, та же Япония, у которой территориальные претензии есть не только к России.

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