Главы МИД стран славковского формата посетили прифронтовую зону на Донбассе

Фото и видео из поездки опубликовал в Twitter посол Украины в Чехии Евгений Перебийнис.

S @JanLipavsky na linii dotyku. pic.twitter.com/27zZaUG2rA

— Yevhen Perebyinis (@YPerebyinis) February 7, 2022

S @JanLipavsky a ministry zahrani * ních v * cí Slovenska a Rakouska letíme helikoptéry ukrajinské armády na linii dotyku ukrajinsko-ruske války. pic.twitter.com/KAwqFJ2IO9

— Yevhen Perebyinis (@YPerebyinis) February 7, 2022

“Отправляем мощный сигнал солидарности Центральной Европы с украинским народом. Ведь суверенитет Украины – это и вопрос нашей собственной безопасности”, – отметил в Twitter Шалленберг.

Joint trip of the #Slavkov Foreign Ministers to #Ukraine. Sending a strong signal of Central European solidarity with the Ukrainian people. After all, Ukraine‘s sovereignty is also a matter of our own security. * * * * * pic.twitter.com/n8lRn7Bajx

— Alexander Schallenberg (@a_schallenberg) February 7, 2022

По словам Перебийниса, министрам стран славковского формата с вертолета ВСУ показали территорию на линии соприкосновения украино-российской войны.

“Посетили Станицу Луганскую – символ конфликта на востоке Украины, унесшего более 13 тыс. жизней с 2014 года. Срочно нужно решить конфликт дипломатическим путем, чтобы облегчить страдания местного населения”, – написал в Twitter Корчок.

Visiting #Stanitsya Luhanska – symbol of conflict in eastern Ukraine * that took more than 13 000 lives since 2014. Urgent need 2 resolve conflict diplomatically, to mitigate hardship of local people, * / @SlovakAid helps. pic.twitter.com/0AwmfEiFbR

— Ivan Korcok (@IvanKorcok) February 7, 2022

В украинском МИД подчеркнули, что это “первый в истории визит глав внешнеполитических ведомств стран славковского формата”, который имеет цель продемонстрировать солидарность с Украиной на фоне агрессивных действий РФ. Сообщается, что иностранные дипломаты будут находится в Украине два дня.

“[Глава МИД] Дмитрий Кулеба и его чешский, австрийский и словацкий коллеги проведут переговоры, ключевыми темами которых станет дальнейшая поддержка Украины в противодействии российской агрессии, воплощение комплексного пакета сдерживания РФ, укрепление взаимодействия безопасности, поддержка экономической и финансовой стабильности нашего государства”, – рассказали в украинском внешнеполитическом ведомстве.

Славковский формат был основан премьер-министрами Чехии и Словакии и канцлером Австрии в г. Славков (Чехия) 29 января 2015 года. В рамках объединения, Чехия, Австрия и Словакия укрепляют взаимодействие в политической, экономической, культурной и гуманитарной сферах. Председательство происходит на ежегодной ротационной основе (с 1 июля по 30 июня), в настоящее время председательствует Чехия, отметили в МИД Украины.

Контекст:

Визит глав МИД Чехии, Словакии и Австрии проходит на фоне скопления российских войск вблизи границ Украины и сообщений о возможном вторжении РФ.

Весной 2021 года Россия наращивала войска вблизи границы с Украиной и в оккупированном Крыму. В конце октября американские СМИ начали сообщать, что Россия вновь стягивает войска к границе с Украиной.

Глава Минобороны Украины Алексей Резников рассказал 3 февраля, что у границ Украины расположены 115 тыс. российских войск наземного компонента. Они находятся в Беларуси, РФ, а также на временно оккупированных территориях в Крыму и ОРДЛО.

США и НАТО неоднократно призывали Россию к деэскалации напряжения на границе.

Заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд заявила в интервью Financial Times, которое вышло 15 января 2022 года, что США имеют 18 различных сценариев на случай вторжения России в Украину. В Кремле ответили, что “тоже разные сценарии рассматривают”.

В Белом доме сообщили 18 января, что Россия может в любой момент начать вторжение в Украину. В частности, в США обеспокоены перемещением российских войск на учения в Беларусь.

28 января президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что ситуация на границе не более напряженная, чем в начале 2021 года, а высказывания западных лидеров о скорой войне вредят украинской экономике.

По словам Резникова, вероятность значительной эскалации со стороны РФ – низкая.

—