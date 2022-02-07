17-летняя дочь Константина Меладзе о реакции родителей на выпуск “Голосу країни” с ее участием: Папа плакал. Мама тоже обрадовалась

По словам Лии Меладзе, сразу после трансляции выпуска с ее участием ей позвонил отец.

“Моя папа и так верит в меня. Он мне сказал, что плакал, когда смотрел. Он сказал, что я молодец, что зря переживала, – отметила она. – Мама тоже очень обрадовалась. Меня вся семья поддержала”.

Комментируя выбор тренера, Лия Меладзе отметила, что Дорофеева ей “ближе по духу”.

ВИДЕОВидео: ТВІЙ ДЕНЬ / YouTube

Контекст:

Лия Меладзе (2004) – дочь Константина Меладзе от первого брака с Яной Сумм. 1 марта 2022 года, ей исполнится 18 лет. У нее есть старшая родная сестра Алиса (2000) и младший брат Валерий (2005).

В 2013 году супруги заявили о намерении расстаться, а спустя год бывшая жена Меладзе во второй раз вышла замуж. Осенью 2015 года продюсер женился на экс-солистке группы “ВИА Гра” Вере Брежневой. Общих детей у пары нет.

17 января 2021 года стало известно, что Лия Меладзе приняла участие в слепых прослушиваниях шоу “Голос країни” – запись передачи с ее участием вышла в эфир 6 февраля. Лия Меладзе развернула к себе кресла всех четырех тренеров, в число которых входят украинские певицы Надя Дорофеева и Оля Полякова, певец и продюсер Потап (Алексей Потапенко) и фронтмен украинского группы “Океан Ельзи” Святослав Ваарчук. Премьера нового сезона этого проекта состоялась 23 января.

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