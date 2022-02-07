 

Ученые нашли новый простой способ справиться с гипертонией

07.02.2022, 18:16, Разное
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Употребление свекольного сока с нитратами способствует снижению артериального давления и помогает в борьбе с гипертонией. Об этом свидетельствуют результаты эксперимента ученых.

В рамках исследования специалисты разделили испытуемых на две группы. Участники первой употребляла по 250 миллилитров свекольного сока с нитратами, а другая – без них. Уже на второй день у людей из первой категории артериальное давление снизилось, в среднем, – на 2,4 миллиметра ртутного столба, а в домашних условиях эффект усилился до 3,8 миллиметра, передает “Общественная служба новостей”.



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