Дина Немцова выходит замуж во второй раз через восемь месяцев после развода

Дина Немцова, которая развелась со своим первым мужем Димитрием Матевосовым прошлой весной, вновь собирается в ЗАГС. Сегодня девушка рассказала в сторис, что провела выходные с близкими – с мамой и женихом. С последним она ездила в подмосковный отель на мастер-класс, причем на фото с мероприятия девушка тщательно скрывала лицо избранника, но позже в пост для ленты добавила снимок с любимым.

В эту субботу мы с женихом ездили в подмосковный отель на мастер-класс по аутентичному общению и вкуснейшее барбекю, — написала студентка Британской высшей школы дизайна, – Одно из заданий было с закрытыми глазами трогать руки и лица друг друга. А перед этим — смотреть друг другу в глаза. Сначала хочется смеяться, как будто включается защитный механизм. А потом становится очень тепло на душе. Есть чувство, что после этого мы стали еще ближе, – добавила она.

На безымянном пальце Немцовой отчетливо видно кольцо, похожее на помолвочное. Если Дина и ее загадочный жених все-таки дойдут до ЗАГСа, то для Немцовой этот брак станет вторым. При этом имя своего избранника Дина держит в секрете. Кстати, о его существовании СМИ писали еще осенью, но девушка ни разу не комментировала эти слухи.

Дина Немцова с женихом

Напомним, что 3 августа 2020 года дочь политика Бориса Немцова и тележурналистки Екатерины Одинцовой – Дина Немцова – впервые вышла замуж. Избранником девушки стал на тот момент студент ВМК МГУ Димитрий Матевосов, с которым до брака она встречалась около трех лет. Спустя семь месяцев со дня бракосочетания, в феврале 2021-го, супруги решили обвенчаться – это произошло на следующий день после годовщины смерти Бориса Немцова. А уже в мае молодые люди развелись. В подписи к фото в черном костюме с вуалью Дина рассталась с мужем из-за “весомой причины” и рассказала, как она справляется с трудностями.

Я ни разу не сомневалась в правильности решения разойтись. Ведь мы расстаемся, потому что есть вещи, которые в моем понимании с браком несовместимы. Их уже никак не исправить. Вся семья меня поддержала. Я смирилась и поняла, что нужно уходить. Поэтому я не впадала в меланхолию, а шла на занятия в университет и не пропускала тренировки. Планировала новое, работала, проводила время с семьей и друзьями – они у меня самые лучшие и поддерживающие, я их очень люблю и очень им благодарна! – написала тогда Дина Немцова.

Дина Немцова и Дмитрий Матевосов Дина Немцова с мамой Екатериной Одинцовой