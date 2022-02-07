 

В России открылся сервис аутсорсинга заложников для иностранных IT-компаний, попавших под «закон о приземлении»

07.02.2022, 18:11, Разное
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Российская компания предложила иностранным IT-гигантам аутсорсинг сотрудников для их российских представительств. С 1 января 2022 года наличие представительства в России для них стало обязательным.

Аутсорсинг персонала – широко распространённая в мире услуга. Её суть в том, что одна компания предоставляет другой сотрудников для выполнения временных или постоянных работ. Это позволяет снизить издержки компании-клиента или закрыть внезапно появившиеся «кадровые дыры». После вступления в силу Федерального закона, обязывающего иностранные интернет-компании иметь официальные представительства в России, такие «дыры» возникли у всех крупных игроков этого рынка. Отправлять своих сотрудников в Россию, где их могут арестовать в случае изменения политической обстановки, они боятся.

«Решение, которое мы предлагаем, устроит абсолютно всех. Мы предлагаем нашим партнёрам сотрудников, которые идеально подготовлены для выполнения задач, поставленных «законом о приземлении». При этом мы гарантируем, что они будут хорошо одеты, обучены манерам и работе с оргтехникой», – рассказал CEO компании Hostage Outsourcing Corporation Нафтали Френкель.

Бизнес Hostage Outsourcing имеет и важную социальную составляющую – работа здесь предоставляется бездомным, освободившимся из мест лишения свободы. Им помогают восстановить документы, предоставляют одежду, общежитие и удобный офис с бесплатной едой. После ареста компания не бросает своих сотрудников, а оказывает им поддержку в тюрьме или колонии.

Первым клиентом Hostage Outsourcing в России стала компания Apple. «Заёмные сотрудники» уже приступили к работе в её представительстве.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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