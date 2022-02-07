 

Грузия заявила о вере в непризнание Белоруссией независимости Абхазии и Южной Осетии

07.02.2022, 18:10, Новости дня
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МИД Грузии в понедельник выразил уверенность в том, что вопрос признания Белоруссией независимости Абхазии и Южной Осетии «не стоит в повестке дня», информирует корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

МИД отметил, что заявляет об этом «с учетом двусторонних отношений между Белоруссией и Грузией».

«Белоруссия в этом плане (непризнания Абхазии и Южной Осетии) остается приверженной фундаментальным принципам международного права», – отметил МИД Грузии.

Во внешнеполитическом ведомстве отметили, что касательно вопроса Абазии и Южной Осетии российские СМИ «целенаправленно искажают акценты» интервью президента Белоруссии.

Независимость Абхазии и Южной Осетии будут признаны президентом Белоруссии только тогда, когда ему дадут понять, что это необходимо, сообщил глава республики Александр Лукашенко в интервью YouTube-каналу «Соловьев Live».

Также Лукашенко сообщил о готовности признать Крым, но лишь тогда, когда это сделают российские олигархи. На вопрос чей Крым и когда будут признаны Абхазия и Южная Осетия, Лукашенко спросил, если ли в этом вообще необходимость.

Независимость Абхазии и Южной Осетии после войны-2008 признаны Россией, Никарагуа, Венесуэлой, Республикой Науру и Сирией.



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