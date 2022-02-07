Министр потребовал восстановить на работе уволенную за стихи Хармса учительницу

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07.02.2022, 18:10, Новости дня
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Минпросвещения намерено проверить сообщение об увольнении петербургского педагога за чтение стихов Даниила Хармса и Александра Введенского. Преподавателя нужно восстановить на работе, сообщил глава ведомства Сергей Кравцов.

«У нас учителя живут своей работой, своим делом, творчески вкладываются в развитие программ, стараются дать детям максимум, и если в ответ административный работник будет включать «дубину» по поводу и без, что мы получим на выходе? Считаю, что учитель должен быть полностью восстановлен в своих правах, продолжить работу с детьми, и сейчас вместе с регионом проверяем всю эту ситуацию», – цитирует Кравцова ТАСС.

Он призвал административных работников более чутко относиться к учителям.

Ранее петербургская учительница Серафима Сапрыкина заявила, что ее вынудили уволиться из гимназии за то, что она прочитала десятиклассникам стихотворения Александра Введенского и Даниила Хармса, которых директор назвала «пособниками фашистов».

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сказал, что необходимо проверить сообщения об увольнении учителя.

Хармс и Введенский проходили по делу о создании антисоветской нелегальной группировки литераторов в детском отделе Госиздата в 1931 году. Последовали тюремное заключение и временная высылка из Ленинграда. В 1941 году повторные аресты привели обоих к гибели.

Хармса обвиняли в распространении клеветнических и пораженческих настроений, доносчики приписывали ему слова о том, что во время уличных боев он якобы будет стрелять не в фашистов, а в своих же. Хармс умер в блокадном Ленинграде в тюремной больнице. Реабилитирован в 1960 году. Введенского арестовали по обвинению в контрреволюционной агитации. Скончался от плеврита во время этапирования в эшелоне в Казань в 1941 году. Реабилитирован в 1964 году.



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