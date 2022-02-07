В Воронежской области женщина спасла собаку из ледяной воды

В Сети появилось видео, как в Воронежской области женщина прыгнула в ледяную воду ради спасения хаски.

«По словам 65-летней Галины Восковых, она гуляла вместе с подругами у реки и вдруг услышала вой собаки. Хаски уже устала в воде и не могла выбраться на берег. Женщина разделась и бросилась в воду. Позже с Галиной Восковых связалась владелица собаки и поблагодарила за спасение», – информирует «Говорит Москва» в своем Telegram-канале.

Ранее сообщалось, что живодер едва не убил кота из арбалета в Иркутской области, сейчас его разыскивают при помощи уголовного розыска. Пострадал от неизвестного стрелка кот Барсик, который живет вместе с хозяевами в одном из садоводств под Ангарском. После очередной прогулки животное вернулось домой с двумя стрелами в голове, позже выяснилось, что кто-то выстрелил в кота из арбалета. Ветеринары спасли кота, а полиция начала проверку и поиски стрелявшего.