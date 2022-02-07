“Мы готовы делать все!” В Виннице объявили набор в закрытую сеть партизан, которые будут бороться со спецслужбами РФ и олигархами

Отмечается, что в партизанской сети уже успели провести обучение более 1 тыс. мужчин из 13 областей Украины.

“Мы открываем набор в своеобразное партизанское движение, ведь видим, что в этом действительно есть необходимость. Создание закрытой сети грамотно подготовленных бойцов позволит украинским войскам значительно усилить свои позиции, в том числе, и в борьбе со спецслужбами РФ, которые, знаем, активно работают на территории Украины. Мы готовы делать все для того, чтобы не дать антигосударственным силам разрушить нашу страну!”, – говорится в заявлении организации.

Глава “Гідності нації” Вадим Кудияров, по данным “Рух Чесно”, был избран депутатом Винницкого городского совета от партии “Батьківщина”. Годом ранее, в 2014 году он баллотировался в Верховную Раду, однако неудачно.

В новообразованной партизанской сети обещают, что сопротивление ощутят также украинские олигархи, поскольку они, по словам активистов, – “основные партнеры агрессора и губительный элемент для нашего государства”.

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Контекст:

Весной 2021 года Россия наращивала войска вблизи границы с Украиной и в оккупированном Крыму. В конце октября американские СМИ начали сообщать, что Россия вновь стягивает войска к границе с Украиной.

США и НАТО неоднократно призывали Россию к деэскалации напряжения на границе.

Заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд заявила в интервью Financial Times, которое вышло 15 января 2022 года, что США имеют 18 различных сценариев на случай вторжения России в Украину. В Кремле ответили, что “тоже разные сценарии рассматривают”.

В Белом доме заявили 18 января, что Россия может в любой момент начать вторжение в Украину. В частности, в США обеспокоены перемещением российских войск на учения в Беларусь.

28 января президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что ситуация на границе не более напряженная, чем в начале 2021 года, а высказывания западных лидеров о скорой войне вредят украинской экономике.

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