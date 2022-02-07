Большинство звезд российского шоу-бизнеса получают пенсию меньше 50 тысяч рублей

Большинство известных звёзд российского шоу-бизнеса официально получают пенсию меньше 50 тысяч рублей. Даже заслуженные артисты могут рассчитывать на небольшие набавки до 30 тысяч.

Речь идёт о Леониде Якубовиче, стаж которого составляет 60 лет. Ведущий капитал-шоу «Поле чудес» получает около 23 тысяч рублей пенсии. Не исключено, что надбавка за народного артиста превышает суммы выплат, но она действует исключительно для тех звёзд, которые проживают в Москве. Именно поэтому Михаил Боярский довольствуется пенсионными отчислениями в размере 20 тысяч рублей, так как он переехал из столицы. Несмотря на это, музыкант отмечает, что суммы ему достаточно из-за скромного образа жизни. Не жалуется на свою пенсию и Лев Лещенко, получая не больше 30 тысяч рублей. Он отметил, что этих средств даже много. Всё дело в его официальном заработке, так как артист продолжает гастролировать и выступать на крупных мероприятиях.

Куда большими средствами располагают Алла Пугачёва, ведь ей положена пенсия в размере 47 тысяч рублей. При этом звезда российской эстрады не стеснена в средствах и часть этой суммы жертвует на благотворительность. Елена Проклова получает не меньше Примадонны – около 48 тысяч рублей. При этом в ПФР отметили, что не учитывали весь стаж артистки, так как она не всегда заключала официальный договор на выступления, и не все отчисления уходили в фонд.

Источник: news.rambler.ru