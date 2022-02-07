 

Times – КНДР финансирует свою ракетную программу краденой криптовалютой

07.02.2022, 17:36, Новости дня
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Северная Корея в 2021 году продолжала развитие ядерной программы и программы в области баллистических ракет, используя кибератаки на криптовалютные биржи в качестве «важного источника дохода», пишет The Times со ссылкой на доклад, представленный в ООН. В прошлом году с помощью кибератак Пхеньян похитил криптовалюту почти на $400 млн.


АР

Северная Корея с помощью кибератак ворует криптовалюту на сотни миллионов долларов и направляет эти средства на развитие своей программы баллистических ракет и увеличение возможностей по производству ядерных боеголовок, пишет The Times со ссылкой на доклад группы экспертов Организации Объединённых Наций. 

Как напоминает издание, доклад был представлен Совету Безопасности ООН в пятницу после самой интенсивной серии ракетных испытаний в истории КНДР: в январе страна провела в общей сложности девять испытаний. Впрочем, несмотря на угрозы отказаться от моратория на испытания ядерного оружия и межконтинентальных баллистических ракет, которого страна придерживалась с 2017 года, Пхеньян до сих пор его придерживается.

С начала 2022 года Северная Корея уже запустила больше ракет, чем за весь прошлый год. Испытания включали баллистические ракеты средней и малой дальности, крылатые ракеты и гиперзвуковые баллистические ракеты, высокая скорость и манёвренность которых затрудняет их перехват обычными средствами противоракетной обороны.

«Хотя ни о каких ядерных испытаниях или запусках МБР не сообщалось, КНДР продолжала развивать свой потенциал для производства ядерных расщепляющихся материалов», — сказано в конфиденциальном докладе.

Кроме того, отмечается, что Северная Корея продолжала «развивать ядерную инфраструктуру и инфраструктуру баллистических ракет, искать материалы, технологии и ноу-хау для этих программ за рубежом».

«Важным источником дохода» для этих программ остаются кибератаки, особенно на криптовалютные активы. В докладе представлены выводы фирмы по кибербезопасности Chainalysis о том, что Северная Корея украла почти $400 миллионов в ходе как минимум семи атак на криптовалютные платформы в прошлом году, хотя в 2019 году доход страны от кибератак составил $2 млрд.

По данным одного из государств — членов ООН, в период с 2020 года по середину 2021 года в результате кибератак из КНДР как минимум у трёх криптовалютных бирж в Северной Америке, Европе, а также Азии было похищено более $50 млн.
 
Как отмечает The Times, непрерывные испытания Северной Кореей всё более мощного оружия демонстрирует слабость политики США и Запада в отношении Пхеньяна, где настаивают, что сядут за стол переговоров с Вашингтоном только после того, как США «прекратят свою враждебную политику», что означает ослабление санкций.



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