Пять фактов о самом дорогом ресурсе

1. Невозможно прожить вчерашний день еще раз

Это знают все, но не все используют это знание себе на пользу. Невозможно прожить еще раз? Тогда проживем один раз, но осознанно и с максимальным результатом.

Начнем, конечно, с планирования, в комфортном для себя темпе, без попытки все успеть.

Включаем в список дел не более 9 задач на день. Включаем сюда и личные, и домашние, и рабочие. Самое трудоёмкое дело только одно, 3 средней тяжести и 5 мелких. Вносим в план перерывы, приемы пищи, выход на свежий воздух.

Каждое дело при таком раскладе будет дозировано забирать силы и время, а сложную задачку лучше поставим на время максимальной трудоспособности. И помним правило эффективного мышления – если делаем, то делаем сразу хорошо.

2. Не зная национальных особенностей отношения со временем, можешь попасть в просак

Если у южан это сиеста и неторопливость, то, например, японцы, где просят прощение даже за 15-секундное опоздание, – полные им противоположности. Культура отношения ко времени разная, и важно знать и учитывать нюансы отношений со временем в путешествиях.

3. Время имеет свои иллюзии: то растягивается, то проносится молниеносно. Отпуск пролетает стрелой, а время на скучном совещании тянется безмерно долго

Мозг приспосабливается к происходящему и выдает лучшие или простые решения: например, быстрее и больше обрабатывает информации в экстремальной ситуации или каждый новый опыт, с годами практики, обрабатывает длительнее по факту, но с нарастающим ощущением скоротечности. Еще, после 40 усваивается новая информация дольше, а каждый день проскакивает все быстрее.

Знать о возможных искажениях восприятия времени не просто надо, это полезно и выгодно. Как в планировании будущего, так и в ретроспективной необходимости вспомнить.

4. Биологические часы – неэфемерная фантазия, а наша реальность

Полет на самолете, ночная работа, смена часовых поясов приносят нам бессонницу или лишают легкости утреннего пробуждения.

Наши биочасы синхронизированы с природным циклом “день-ночь” и составляют чуть более, чем 24 часа – 24,2 часа. Сбиваешь их и все валится из рук. Если сбивка происходит разово (встретили новый год), то здоровый организм быстро приходит в себя. Но если эти сбои хронические, то и последствия будут катастрафическими, вплоть до проблем со здоровьем.

Важно не сбивать график сна-бодрствования, вводить и следовать приятным привычкам успокоения перед сном, перестать есть на ночь и особенно сладкое, утро начинать с распахнутых штор или встречи с другим ярким источником света. И не экономить на сне.

5. Время и женщины похожи

Каждая женщина живет в ритмах и в этом похожа на время: мы в цикле (обновление организма раз месяц, вынашивание ребенка 9 месяцев и пр) и оно в цикле (времена года, сутки и пр). А цикличность – это порядок.

Сегодня мы спешим жить и часто неуважительно относимся ко времени. И тут важны приоритеты. Гармония и баланс – лучший выбор. Да он сложный и ресурсозатратный, и для его поддержания нужны снова ресурсы. Вот и еще один цикл. Цикл времени для женщины и женщины во времени.

Время – это жизнь. От сонастроек с ним зависит качество и количество проведенных нами лет на земле. Именно поэтому в психологии эффективности рекомендуется подружиться со временем, изучив его специфику. Инструменты эффективного мышления позволяют встраивать время в жизнь, а жизнь во время, так и рождается правильный тайм-менеджмент не из переводных книжек из чужой ментальности, а менеджмент без насилия, через понимание и принятие, когда твое время и твои правила в одних руках.