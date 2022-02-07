 

Криштиану Роналду отметил 37-летие: подарок за 200 тысяч долларов от Джорджины Родригес и новый рекорд в Instagram

07.02.2022, 17:29, Разное
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В субботу одному из самых титулованных и известных футболистов в мире Криштиану Роналду исполнилось 37 лет. В честь праздника его спутница жизни Джорджина Родригес подарила ему автомобиль. Модель опубликовала в Instagarm видео, на котором запечатлела реакцию именинника на подарок. Спортсмен теперь – обладатель Cadillac Escalad, стоимость которого начинается от 200 тысяч долларов (около 15 миллионов рублей).

Поздравляю с 37-летием, любовь моей жизни. Мы бесконечно любим тебя. Ты лучший отец и лучший партнер, которого Бог только мог нам дать. Ты настоящий боец, который заслужил все хорошее, что с тобой случилось. Ты настоящее совершенство и вдохновение, – подписала она публикацию.

Как прошла праздничная вечеринка, неизвестно. Криштиану поделился лишь одним снимком с Джорджиной, которая находится в ожидании двойни, а перед ними стоит торт со свечками.

Жизнь — это настоящие американские горки. Тяжелая работа, огромная скорость, цели, которых надо достичь, завышенные ожидания… Но все в конце концов сводится к семье, любви, честности, дружбе. Это главные ценности, – написал виновник торжества под снимком.

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Публикация от Georgina Rodríguez (@georginagio)

Еще один подарок, хоть и с опозданием, Роналду сделали подписчики – сегодня он стал первым человеком, набравшим 400 миллионов подписчиков. Такой аудиторией не может похвастаться ни одна представительница семейства Кардашьян-Дженнер. Кстати, месяц назад один его рекламный пост стоит 1 604 000 долларов, но, вполне возможно, что теперь ценник вырастет.

27 января Джорджине Родригес исполнилось 28 лет. В этот день в десятках стран вышла пилотная серия ее реалити-шоу, а Криштиану устроил любимой праздничный ужин в Дубае. После пара вместе с детьми провела несколько дней на пляжах эмирата, активно публикуя снимки с отдыха в Instagram.



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