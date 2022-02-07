 

Кастюкевич стал координатором ЕР по молодежной политике в Госдуме

07.02.2022, 17:26, Новости дня
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Координатором «Единой России» по молодежной политике в Госдуме назначен Игорь Кастюкевич, такое решение принял президиум генсовета партии, сообщила пресс-служба ЕР.

«Для меня назначение координатором «Единой России» по молодежной политике – честь и новый уровень ответственности. Благодарю коллег и лично секретаря генсовета партии Андрея Турчака за оказанное доверие. В планах – очень много работы», – цитирует Кастюкевича ТАСС.

В партии отметили, что в новом статусе Кастюкевич будет координировать деятельность «Молодой гвардии Единой России», вырабатывать предложения для президиума генсовета партии по реализации молодежных программ, повышению образовательного и профессионального уровня молодежи, в том числе в интернет-пространстве, а также оказывать содействие в защите прав и свобод граждан, заниматься совершенствованием молодежной политики.

В партии напомнили, что сейчас Кастюкевич также занимает должность первого заместителя председателя комитета Госдумы по молодежной политике. Кроме того, он принимал непосредственное участие в создании молодежного направления «Молодежка ОНФ» в Общероссийском народном фронте.



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